Футбол

МР7.руМР7.руБоярский призвал «Зенит» победить «Спартак» ради Дзюбы

Знаменитый артист театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский призвал сине-бело-голубых обыграть «Спартак» ради форварда Артема Дзюбы, которого несколько матчей подряд оскорбляли фанаты московского клуба. Сам нападающий, комментируя предстоящую встречу, заявил, что для него это война.
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Советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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