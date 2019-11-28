Знаменитый артист театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский призвал сине-бело-голубых обыграть «Спартак» ради форварда Артема Дзюбы, которого несколько матчей подряд оскорбляли фанаты московского клуба. Сам нападающий, комментируя предстоящую встречу, заявил, что для него это война.

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