Футбол

Москва 24Москва 24Боярский прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы от болельщиков

Михаил Боярский высказал свое мнение о критике в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. В числе прочего, народный артист РСФСР посоветовал болельщикам "проглотить свой язык". Слова Боярского передает РИА Новости.
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Михаил Боярский назвал уродами болельщиков, оскорблявших Дзюбу

Российская газета05:22

Михаил Боярский: Те, кто замахнулись на Дзюбу неприличными словами, пусть проглотят свой язык

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Боярский: «Выкрики в адрес Дзюбы — происки моральных уродов. Артем — символ петербургского футбола»

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Боярский прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы от болельщиков

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:45, Ашберн
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Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
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Останки щенка самой древней собаки в мире обнаружены в Якутии

У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
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Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Большинство россиян считают медведя подходящим символом России

Почти две трети (65%) россиян считают медведя самым подходящим символом России.
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Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.
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Выяснено отношение белорусов к России

Подавляющее большинство граждан Белоруссии выступает за союзнические и партнерские отношения с Россией.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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