Футбол
Москва 24Боярский прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы от болельщиков
Михаил Боярский высказал свое мнение о критике в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. В числе прочего, народный артист РСФСР посоветовал болельщикам "проглотить свой язык". Слова Боярского передает РИА Новости.
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Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Футбол
Астана — Манчестер Юнайтед 0:1 (2-й тайм)
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что капитаном команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Астаны» будет Джесси Лингард.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Театры
Пермский театр оперы и балета возглавит новый режиссёр
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Наука
Останки щенка самой древней собаки в мире обнаружены в Якутии
У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
Общество
Ирина Яровая предложила ввести новый предмет в начальной школе
Вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая предложила ввести в начальной школе новую дисциплину «Моя Россия».
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Большинство россиян считают медведя подходящим символом России
Почти две трети (65%) россиян считают медведя самым подходящим символом России.
Здоровье
В России начнется подъем заболеваемости гриппом
Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Политика
Выяснено отношение белорусов к России
Подавляющее большинство граждан Белоруссии выступает за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Общество
Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа финансовой организации), передает ТАСС.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Шоу-бизнес
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-директора завода по делу братьев Магомедовых
Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-директора Подольского электромеханического завода Мурмана Закарадзе, обвиняемого в мошенничестве в рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Происшествия
Собака забралась в лисью нору и днями блуждала под землей
В английском городе Бакхерст Хилл, графство Эссекс, джек-рассел-терьер по кличке Митси (Mitzi) забрался в лисью нору и три дня провел под землей.
Единоборства
Федерация бокса России назвала гонорары Кокляева и Емельяненко за бой
Победитель поединка между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко получит от Федерации бокса России один миллион рублей, а проигравший - полмиллиона.
Экономика
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Феттель и Леклер поняли, что авария была неприемлема
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, что подробно обсудил с Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером аварию на Гран При Бразилии.