Футбол

РИА НовостиРИА НовостиБоярский прокомментировал ситуацию с критикой Дзюбы болельщиками

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил РИА Новости, что не разделяет критику в адрес форварда петербургского футбольного клуба "Зенит" Артема Дзюбы со стороны болельщиков. Московский "Спартак" в воскресенье в гостях сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" (0:0) в матче 17-го тура РПЛ.
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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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