Футбол
РИА НовостиБоярский прокомментировал ситуацию с критикой Дзюбы болельщиками
Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил РИА Новости, что не разделяет критику в адрес форварда петербургского футбольного клуба "Зенит" Артема Дзюбы со стороны болельщиков. Московский "Спартак" в воскресенье в гостях сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" (0:0) в матче 17-го тура РПЛ.
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«Надо отдать должное Артему». Михаил Боярский не разделяет критику в адрес Дзюбы
Телеканал Санкт-Петербург01:49
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