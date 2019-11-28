Футбол

Невские НовостиНевские НовостиБоярский высказался по поводу критики Дзюбы со стороны болельщиков

Во время игры московской команды «Спартак» с екатеринбургским «Уралом» болельщики начали кричать оскорбления в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который раньше играл в «Спартаке». Михаил Боярский высказался в защиту футболиста.
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Советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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