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Путин заявил, что крупные российские компании и банки могут начинать работу в Крыму

Российский президент Владимир Путин заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, опасавшимся ранее санкций, теперь можно не бояться начинать работать в Крыму.
RT на русском
Путин провел
 совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Газета.Ru
«Нужно внедрять перспективные продуктовые линейки, кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли. Открывать здесь отделения и филиалы, развивать розничную суть», — перечислил Путин.
Взгляд.ру
Промсвязьбанк уже присутствует на полуострове, но теперь организация должна "начать работу в Крыму как можно быстрее и шире".
ТАСС

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«Бояться нечего». Путин позвал банки и компании в Крым
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