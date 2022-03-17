«Нужно внедрять перспективные продуктовые линейки, кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли. Открывать здесь отделения и филиалы, развивать розничную суть», — перечислил Путин.
"Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено", - говорится в сообщении министерства.