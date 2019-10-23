РПЛ

Sport.ruSport.ruБожович дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление арбитра

В среду, 23-го октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного Миодраг Божович, который оскорбил арбитра во время матча 13-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Оренбург", на пять поединков.
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Божович дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление арбитра

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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 14:20, Ашберн
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