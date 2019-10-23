РПЛ
Sport.ruБожович дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление арбитра
В среду, 23-го октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного Миодраг Божович, который оскорбил арбитра во время матча 13-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Оренбург", на пять поединков.
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Toyota представила новый роскошный минивэн GranAce
Компания Toyota показала на автосалоне в Токио новый роскошный минивэн Toyota GranAce.
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Трамп заявил, что именно США договорились о перемирии для курдов
Президент США Дональд Трамп заявил, что именно США договорились о пятидневном перемирии, которое помогло курдам спокойно покинуть границу с Турцией.
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Авария произошла днем в среду, 23 октября. В результате ДТП с участием Renault и Volkswagen пострадали восемь человек.
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89% мутаций поможет исправить новый метод генного редактирования ДНК
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