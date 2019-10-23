РПЛ
Sportbox.RUБожович дисквалифицирован на пять матчей РПЛ
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дисквалифицирован на пять матчей РПЛ. Такое решение было вынесено Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 13-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:0).
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