Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дисквалифицирован на пять матчей РПЛ. Такое решение было вынесено Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 13-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:0).

Божович дисквалифицирован на пять матчей РПЛ

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