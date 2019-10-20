Футбол

ЧемпионатЧемпионатБожович: люди, которые должны были успокоить ситуацию, делали наоборот

Оренбург — Крылья Советов
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
18′
Паул Антон
27′
Максим Канунников
Филип Рогич
45′
Рикарду Алвеш
56′
63′
Паул Антон
71′
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
Филип Рогич
Артем Кулишев
76′
83′
Антон Зиньковский
Егор Голенков
89′
Сергей Рыжиков
Виталий Шахов
Джоэл Фамейе
89′
Тимур Аюпов
90′+3′
90′+3′
Александр Анюков
90′+6′
Александр Соболев
Артем Тимофеев
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович после победы со счётом 1:0 в выездном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» прокомментировал своё удаление и стычку в концовке.
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Божович: люди, которые должны были успокоить ситуацию, делали наоборот

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