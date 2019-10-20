Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович после победы со счётом 1:0 в выездном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» прокомментировал своё удаление и стычку в концовке.

Божович: люди, которые должны были успокоить ситуацию, делали наоборот

Политика Россия и Египет приготовились возобновить авиасообщение Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдельфаттах Сиси обсудят возобновление авиасообщения между странами на саммите «Россия — Африка».

Армия и оружие СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019» Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Армия и оружие Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.

Армия и оружие Террористы расширяют присутствие в Юго-Восточной Азии — Шойгу По словам Шойгу, потерпев поражение в Сирии, прикрывающиеся исламом террористы значительно расширили своё присутствие в Юго-Восточной Азии.

Политика Путин пообещал странам Африки помощь в борьбе с террористами Россия готова помогать странам Африки справиться с террористами, заявил президент Владимир Путин.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду в октябре Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центральной части России продолжит радовать теплая погода — в ближайшую неделю температура воздуха будет прогреваться от 11 до 16 градусов днем и от 6 до 10 градусов ночью.

Общество В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.

Политика Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Происшествия При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.

Футбол «Гэлакси» Ибрагимовича вышел во 2-й раунд плей-офф MLS Клуб «Миннесота Юнайтед» на своем поле принимал «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче предварительного раунда плей-офф Западной конференции MLS.

Кино Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота» Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.

Происшествия В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Экономика Медведев: Совет по иностранным инвестициям дает бизнесу прямой канал связи с властями РФ Медведев указал и на то, что в экономике России от позиции властей зависит очень многое, в отличие от экономики США, "поэтому инвесторы всегда хотят получить консультацию, в некоторых случаях и гарантии от исполнительной власти, а иногда и от законодательной власти о неизменности условий инвестиций".

Космос NASA: К Земле приближается астероид К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.

Армия и оружие В НАТО намерены готовить войска к действиям в условиях российской зоны ограничения манёвров НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.

Политика Die Welt: Путин побеждает без войны Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".

Происшествия В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при разрушении дамбы Ранее «Живая Кубань» писала, что следственный комитет России начал проверку обстоятельств гибели рабочих при прорыве дамбы.

Здоровье В Челябинской области выросло число заболевших пневмонией На Южном Урале ситуация по заболеваемости пневмонией оценивается как не эпидемическая. Однако количество заболевших увеличилось.