РПЛ

Нева СпортНева СпортБожович назвал «Сочи» «Зенитом-2»

Сочи — Крылья Советов
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
4′
Александр Соболев
Алексей Померко
21′
22′
Срджан Мияйлович
34′
Александр Соболев
Алексей Померко
Душан Лагатор
50′
Душан Лагатор
51′
Андрей Мостовой
Александр Карапетян
59′
Никита Бурмистров
Дмитрий Полоз
66′
Федор Кудряшов
67′
69′
Александр Соболев
Ибрагим Цаллагов
76′
76′
Александр Анюков
Никита Чичерин
83′
Максим Канунников
Антон Терехов
87′
Паул Антон
Деян Радоньич
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Сочи». По словам Божовича, в «Сочи» очень многое зависит от Нобоа, а он находится в отличной форме.
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