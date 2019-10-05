Футбол
Нева СпортБожович прокомментировал интерес «МЮ» к Соболеву
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
|4′
Александр Соболев
Алексей Померко
|21′
|22′
Срджан Мияйлович
|34′
Александр Соболев
Алексей Померко
Душан Лагатор
|50′
Душан Лагатор
|51′
Андрей Мостовой
Александр Карапетян
|59′
Никита Бурмистров
Дмитрий Полоз
|66′
Федор Кудряшов
|67′
|69′
Александр Соболев
Ибрагим Цаллагов
|76′
|76′
Александр Анюков
Никита Чичерин
|83′
Максим Канунников
Антон Терехов
|87′
Паул Антон
Деян Радоньич
Сочи
Расстановка 4‑3‑3
35
Джанаев
26
Калугин
45
Миладинович
32
Мевля
13
Кудряшов
15
Цаллагов
94
Лагатор
16
Нобоа
77
Полоз
9
Заболотный
87
Карапетян
1
Рыжиков
44
Чичерин
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
10
Терехов
8
Гацкан
9
Радоньич
20
Мияйлович
17
Зиньковский
7
Соболев
2 ×
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал интерес «Манчестер Юнайтед» к нападающему самарской команды Александру Соболеву.
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