Футбол

Нева СпортНева СпортБожович прокомментировал интерес «МЮ» к Соболеву

Сочи — Крылья Советов
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
4′
Александр Соболев
Алексей Померко
21′
22′
Срджан Мияйлович
34′
Александр Соболев
Алексей Померко
Душан Лагатор
50′
Душан Лагатор
51′
Андрей Мостовой
Александр Карапетян
59′
Никита Бурмистров
Дмитрий Полоз
66′
Федор Кудряшов
67′
69′
Александр Соболев
Ибрагим Цаллагов
76′
76′
Александр Анюков
Никита Чичерин
83′
Максим Канунников
Антон Терехов
87′
Паул Антон
Деян Радоньич
2 фото
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал интерес «Манчестер Юнайтед» к нападающему самарской команды Александру Соболеву.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Божович прокомментировал интерес «МЮ» к Соболеву

Нева Спорт13:31

Божович — об интересе «МЮ» к Соболеву: этого пацана надо оставить в покое

Чемпионат13:09

Миодраг Божович: «Соболев интересен „Манчестеру“? Оставьте пацана в покое»

Спорт-Экспресс11:59

Божович - о Соболеве: «Этого пацана надо оставить в покое»

Евро-футбол.ру12:04

Миодраг Божович: «Соболев в „МЮ“? Оставьте пацана в покое»

Sportbox.RU12:03

Божович: «Соболев в „МЮ“? Оставьте пацана в покое»

ProstoProSport12:10

Божович: «Соболева хочет „МЮ“? Оставьте пацана в покое»

Sport24.ru11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Происшествия

Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов

Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
BFM.ru 12:41
Экономика

Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 11:08
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово

Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Политика

Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»

Министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
RT на русском 13:06
Армия и оружие

Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области

«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 08:02
Политика

Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter

Ридус 03 октября в 20:49
Политика

Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, сообщила, что журналисты целенаправленно не занимаются очернением Украины.
Вечерняя Москва 03 октября в 23:56
Авто

Эксперт назвал низкими перспективы Ravon на российском рынке

iReactor 11:49
Армия и оружие

В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

Известия 08:10
Политика

В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Общество

Пенсионерке закатали в бетон могилу семьи и приказали «бояться бога»

В Волгоградской области пенсионерка заявила в полицию и Роспотребнадзор на местных ритуальщиков, которые залили бетоном могилы ее мужа и сына.
Московский Комсомолец 12:27
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Газета.Ru 02:05
Армия и оружие

Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
Lenta.ru 07:02
Общество

В Риге прошёл марш защиты русских школ

5 октября в Риге прошёл марш в защиту русских школ.
REGNUM 11:40
Происшествия

На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ

В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Происшествия

В утреннем ДТП на трассе «Таврида» погибли два человека

В Белогорском районе сегодня, 4 октября, произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков.
Krym.News вчера в 02:39
Происшествия

Число погибших при протестах в Ираке превысило 30

Коммерсантъ 03 октября в 23:45
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Политика

Медведев прокомментировал идею о возвращении на Кубу военных

Премьер-министр ответил на вопрос ведущего программы «Веси в субботу» Сергея Брилева о возвращении военного контингента на Кубу.
Комсомольская правда 11:30
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Космос

Во льдах Энцелада найдена органика

Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета 03 октября в 14:36
Армия и оружие

В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»

Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания

Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Авто

Внедорожник на базе Toyota Crown затмил BMW X5

Новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 в Китае обогнал по популярности BMW X5.
Letnews.ru 06:00
Культура

Первый канал поменял правила голосования в шоу «Голос»

Первый канал решил поменять правила голосования в шоу «Голос», пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 15:12
Происшествия

Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича

В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс 11:30
Фигурное катание

Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии

Газета.Ru 03:00
Политика

Тегеран разъяснит причины задержания россиянки Юзик

Известия 10:57
Хоккей

«Спартак» прервал 10-матчевую победную серию «Витязя»

«Спартак» победил «Витязь» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sports.ru 13:10
Происшествия

В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах

Вести.Ru вчера в 16:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Миодраг Божович
Югославский футболист
Югославский, черногорский футболист и тренер, играл на позиции защитника. Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное