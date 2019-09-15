Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что готов принять в команду форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Божович: взял бы в «Крылья Советов» и Кокорина, и Мамаева

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