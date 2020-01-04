Общество
Российская газетаБрачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Футбол
«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено
«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Толпа молодых людей с нацистской символикой преградила автомобильное движение в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Футбол
Нападающий «Витесса» Рой Беренс: Слуцкий отобрал у меня год футбола
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Общество
В «Столото» назвали сроки получения выигранного миллиарда
Выигравший в лотерею миллиард рублей москвич сможет получить свои деньги в течение полугода, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился
Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Хоккей
Россия уничтожила шведов по игре. Упустить финал было бы очень обидно
Большое интервью героя полуфинала Егора Соколова Мифтахов не подвел Ярослав все-таки и не пришел в себя.
Экономика
Вступил в силу закон об индексации маткапитала
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, который в том числе направлен на увеличение размера выплат в рамках программы материнского капитала, сообщает ИА REGNUM.
Хоккей
Третьяк: «В таких матчах рождаются чемпионы!»
Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над Швецией (5:4) в полуфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Энергетика
В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти
Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов.
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
Армия и оружие
Перевооружение ВДВ на новую систему связи пройдет в 2021 году
Общество
Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России
Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Политика
Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани в Багдаде
Несколько тысяч людей пришли проститься с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани, убитым при авиаударе США.
Политика
Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с гибелью Сулеймани
Глава российского МИДа выразил свои соболезнования своему иранскому коллеге в связи с произошедшим.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных на Донбассе
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных на Донбассе, сообщает РИА Новости.