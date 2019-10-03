Футбол
Советский спорт«Брага» потеряла очки в матче со «Слованом»
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Инёню»
Гювен Ялчин
Мехмет Умут Найир
|27′
Дорукхан Токез
|31′
|46′
Педру Нету
Адама Траоре
|62′
Морган Гиббс-Уайт
Леандер Дендонкер
|67′
Хонни Кастро
Дорукхан Токез
Огузхан Озъякуп
|79′
|79′
Рауль Хименес
Патрик Кутроне
Джеремейн Ленс
Гекхан Генюль
|84′
|90′+3′
Вилли Боли
Огузхан Озъякуп
|90′+4′
Бешикташ
Расстановка 4‑3‑3
1
Кариус
5
Дуглас
24
Вида
20
Уйсал
23
Ребошу
10
Озъякуп
15
Эль-Ненни
22
Ляйич
77
Генюль
8
Найир
88
Эркин
11
Патрисиу
16
Коуди
15
Боли
27
Саисс
2
Доэрти
8
Невеш
28
Моутинью
19
Кастро
32
Дендонкер
10
Кутроне
37
Траоре
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑4‑3
Брага на своем поле сыграла вничью со Слованом 2:2. Напомним, что португальцы главные конкуренты России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
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«Рома» в гостях не смогла победить «Вольфсберг», «Брага» и «Слован» сыграли вничью
Sportbox.RUвчера в 14:53
«Слован» сыграл вничью с «Брагой», «Вулверхэмптон» вырвал победу над «Бешикташем»
Sport24.ruвчера в 14:51
«Брага» упустила победу в матче со «Слованом», «Вулверхэмптон» одолел «Бешикташ»
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