Футбол

Советский спортСоветский спорт«Брага» потеряла очки в матче со «Слованом»

Бешикташ — Вулверхэмптон
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Инёню»
Гювен Ялчин
Мехмет Умут Найир
27′
Дорукхан Токез
31′
46′
Педру Нету
Адама Траоре
62′
Морган Гиббс-Уайт
Леандер Дендонкер
67′
Хонни Кастро
Дорукхан Токез
Огузхан Озъякуп
79′
79′
Рауль Хименес
Патрик Кутроне
Джеремейн Ленс
Гекхан Генюль
84′
90′+3′
Вилли Боли
Огузхан Озъякуп
90′+4′
1 фото
Брага на своем поле сыграла вничью со Слованом 2:2. Напомним, что португальцы главные конкуренты России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
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