Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Брайтон» – «Лестер» : прогноз и ставка на матч 13-го тура АПЛ

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Стоит отметить, что все эти победы пришлись на домашние встречи. Вообще в родных пенатах «Брайтон» чувствует себя весьма бодро: три победы, две ничьих и одно поражение при общей разнице забитых и пропущенных мячей 10-6. В последних трех домашних играх «Брайтон» взял максимум очков.
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«Брайтон» – «Лестер» : прогноз и ставка на матч 13-го тура АПЛ

ODDS.ru21 ноября в 05:16

«Брайтон» – «Лестер»: стоит ли поставить «лисов»?

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«Брайтон» – «Лестер». 23.11.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings22 ноября в 10:34
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