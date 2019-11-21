Футбол
Metaratings«Лестер» обыграл «Брайтон» в гостевой игре АПЛ
В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» у себя на поле проиграл «Лестеру».
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:21, Вашингтон
Футбол
Сарри не включил Криштиану Роналду в заявку на матч с «Аталантой»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в ближайшем поединке Серии А с «Аталантой».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:39
Общество
Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России
Известия вчера в 16:17
Экономика
Ярославский «Кредпромбанк» лишился лицензии
Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Ярославле "Кредпромбанка". Приказ об этом опубликован на сайте регулятора.
Российская газета вчера в 00:57
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Президент России Владимир Путин встретился с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием и обсудил возвращение старообрядцев в страну, сообщает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Известия 12:50
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Политика
Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.
РИА Новости 15:19
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Общество
В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии
Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Эхо Москвы 04:00
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
РБК 13:25
Общество
Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla
Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Ведомости 04:19
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Политика
НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
Пожар в жилом доме в Королеве локализовали
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
ТАСС 15:58
Происшествия
В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика
В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Российская газета 06:29
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Известия 09:40
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
РБК 06:07
Авто
Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе
Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.
Motor вчера в 03:24
Игры
Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx
Состоялась презентация нового проекта от Valve по вселенной Half-Life - VR-игру Half-Life: Alyx анонсировали видеороликом на официальном канале компании в Youtube.
Inc-news.ru 21 ноября в 13:37
Авто
Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель
Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
SpeedMe 12:03
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва вчера в 06:58
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Авто
Компания Haval адаптирует свои автомобили под климат РФ
На втором этапе инвестиции составят порядка 22,4 млрд рублей и уже буде создан центр исследования и разработки R&D. Это подразделение и будет заниматься адаптацией собираемых кроссоверов под климат нашей страны.
Газета DAILY 20 ноября в 10:42
Политика
Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником
Политик указал, что «вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о Бермудском треугольнике».
Страна Советов on-line 08:47
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Индикатор 21 ноября в 16:09
Общество
Память жертв голодомора почтут сегодня на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил голодомор на Украине с Холокостом.
Эхо Москвы 00:00
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Новости Саратова 06:31