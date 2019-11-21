Футбол

MetaratingsMetaratings«Лестер» обыграл «Брайтон» в гостевой игре АПЛ

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» у себя на поле проиграл «Лестеру».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас», «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Лестер» победил «Брайтон»

Бомбардир.ру11:58

«Брайтон» – «Лестер»: стоит ли поставить «лисов»?

Все про Спорт ру21 ноября в 14:30

12-й гол Варди в чемпионате — в обзоре матча «Брайтон» — «Лестер»

Чемпионат12:48

«Лестер» обыграл «Брайтон» и поднялся на второе место

Спорт-Экспресс11:59

«Лестер» добился пятой победы подряд в АПЛ

Матч ТВ11:59

«Больно видеть». Игрок «Лестера» Мэддисон расстроен отобранным у него VAR голом в день рождения

Sport24.ru14:29

Варди забил 12-й гол в 13 матчах АПЛ и лидирует в гонке бомбардиров

Sports.ru11:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:21, Вашингтон
Футбол

Сарри не включил Криштиану Роналду в заявку на матч с «Аталантой»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в ближайшем поединке Серии А с «Аталантой».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:39
Общество

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия вчера в 16:17
Экономика

Ярославский «Кредпромбанк» лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Ярославле "Кредпромбанка". Приказ об этом опубликован на сайте регулятора.
Российская газета вчера в 00:57
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

Президент России Владимир Путин встретился с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием и обсудил возвращение старообрядцев в страну, сообщает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Известия 12:50
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Политика

Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.
РИА Новости 15:19
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Общество

В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии

Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Эхо Москвы 04:00
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Происшествия

Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
РБК 13:25
Общество

Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla

Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Ведомости 04:19
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Происшествия

В Киеве марш трансгендеров прошел со стычками радикалов с полицией

REGNUM 10:27
Политика

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru 14:42
Происшествия

Пожар в жилом доме в Королеве локализовали

Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
ТАСС 15:58
Общество

Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену

РБК 15:32
Происшествия

В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Российская газета 06:29
Происшествия

Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом

Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Известия 09:40
Фигурное катание

Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
РБК 06:07
Авто

Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе

Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.
Motor вчера в 03:24
Игры

Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx

Состоялась презентация нового проекта от Valve по вселенной Half-Life - VR-игру Half-Life: Alyx анонсировали видеороликом на официальном канале компании в Youtube.
Inc-news.ru 21 ноября в 13:37
Авто

Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель

Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
SpeedMe 12:03
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва вчера в 06:58
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Авто

Компания Haval адаптирует свои автомобили под климат РФ

На втором этапе инвестиции составят порядка 22,4 млрд рублей и уже буде создан центр исследования и разработки R&D. Это подразделение и будет заниматься адаптацией собираемых кроссоверов под климат нашей страны.
Газета DAILY 20 ноября в 10:42
Политика

Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

Политик указал, что «вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о Бермудском треугольнике».
Страна Советов on-line 08:47
Наука

Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона

Индикатор 21 ноября в 16:09
Общество

Память жертв голодомора почтут сегодня на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил голодомор на Украине с Холокостом.
Эхо Москвы 00:00
Здоровье

Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав

Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Новости Саратова 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное