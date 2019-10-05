Футбол
Советский спорт«Тоттенхэм» в гостях крупно проиграл «Брайтону»
Тоттенхэм, имея в активе 11 очков, расположился на шестом месте. В следующем туре Тоттенхэм на своем поле сыграет против Уотфорда, а Брайтон в гостях встретится с Астон Виллой.
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Авто
Внедорожник на базе Toyota Crown затмил BMW X5
Letnews.ru 06:00
Политика
Зеленский обсудил с руководителями силовых ведомств и МИД разведение войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководителями силовых ведомств и МИД разведение войск в Донбассе.
ТАСС 15:22
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 11:08
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Телепрограмма вчера в 02:45
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru вчера в 04:50
Фигурное катание
Рязанка Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одной программе
Рязанка Александра Трусова помогла команде Европы одержать победу на Japan Open.
Московский Комсомолец 05:53
Шоу-бизнес
Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане
Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.
REGNUM 01:21
Наука
Названы возможные претенденты на получение Нобелевской премии
С 7 по 14 октября в Стокгольме пройдет 118-я Нобелевская неделя, в ходе которой станут известны имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии, физики, химии, премии мира и экономики.
Газета.Ru 06:22
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Происшествия
В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах
Зампредседателя агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула рассказал, что ребенок в присутствии медиков подавал признаки жизни.
Вести.Ru вчера в 16:38
Политика
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
ТАСС 07:34
Гаджеты
Samsung снизила цены на смартфоны Galaxy S10
Компания Samsung значительно снизила стоимость смартфонов линейки Galaxy S10 в топовых версиях.
UfaTime.ru 01:36
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Кино
Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре
Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).
CyberSport.ru вчера в 04:18
Армия и оружие
Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости 13:13
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 06:21
Происшествия
Массовая авария произошла с маршруткой в Петербурге, есть пострадавшие
Массовая авария произошла с участием маршрутного такси и четырех автомобилей на перекрестке Товарищеского проспекта и улицы Коллонтай вечером 5 октября.
Пятый канал 14:12
Экономика
Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке
Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.
Евразия Daily вчера в 04:01
Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.
Известия 00:53
Политика
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
Lenta.ru 12:19
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Культура
Соловьев и Ургант обменялись намеками после песни «Вечерний М»
Иван Ургант пошутил о пожаре в барнаульском парке аттракционов В эфир вечернего шоу попала новость о сгоревшем аттракционе "Дракончики" Телеведущий Владимир Соловьев заявил телеканалу "360", что название песни говорит само за себя, намекая, что ее герой – его коллега Иван Ургант.
АМИТЕЛ 02 октября в 10:59
Политика
В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Футбол
«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в гостях
В Англии завершился очередной матч 8-го тура Премьер-Лиги. На своем поле «Вест Хэм» довольно неожиданно уступил «Кристал Пэлас».
Bookmaker-ratings.ru 14:43
Экономика
В Гоа снизили цены на проживание — иначе отели не бронируются
Отели начинают снижать цены, когда понимают, что комнаты могут так и остаться пустыни в сезон.
Countryscanner вчера в 10:43
Футбол
У Льориса диагностирован вывих локтевого сустава
«Тоттенхэм» сообщил о состоянии своего вратаря Уго Льориса, получившего травму в последнем матче АПЛ против «Брайтона» (0:3). У футболиста диагностирован вывих локтевого сустава.
Sport24.ru 14:27