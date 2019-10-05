Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Брайтон» разгромил «Тоттенхэм»

"Брайтон" разгромил "Тоттенхэм" в матче 8-го тура чемпионата Англии (3:0). В составе победителей Аарон Коннолли оформил дубль, еще один гол забил Нил Мопей.
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«Тоттенхэм» в гостях крупно проиграл «Брайтону»

Советский спорт09:32

«Брайтон» разгромил «Тоттенхэм»

Спорт-Экспресс09:56

Ошибка, стоившая сломанной руки Льорису, — в обзоре «Тоттенхэм» — «Брайтон»

Чемпионат10:44

«Тоттенхэм» проиграл 17 матчей в 2019 году. Больше, чем любой другой клуб АПЛ

Sports.ru10:48

«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону» и потерял Льориса

Sportbox.RU09:31

«Тоттенхэм» в 2019 году потерпел больше поражений, чем любой другой клуб АПЛ

Sport24.ru10:21

«Брайтон» разгромил «Тоттенхэм» в матче восьмого тура АПЛ

ODDS.ru09:25
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Экономика

Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru вчера в 06:51
Футбол

«Крылья Советов» победили «Сочи» в матче ЧР, Соболев оформил дубль

Самарские "Крылья Советов" нанесли поражение "Сочи" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 13:57
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из Домодедово в Московской области, которое снято на месте, где нашли мертвой 17-летнюю студентку московского вуза.
РБК 13:12
Политика

Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, сообщила, что журналисты целенаправленно не занимаются очернением Украины.
Вечерняя Москва 03 октября в 23:56
Происшествия

Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов

Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
BFM.ru 12:41
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru 10:22
Политика

Зеленский рассказал, что помогло ему стать президентом Украины

Газета.Ru 12:14
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РИА Новости 03 октября в 18:42
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Происшествия

На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 07:45
Футбол

Шварценеггер восхищён «Газпром Ареной»

Евро-футбол.ру вчера в 09:34
Хоккей

«Трактор» впервые с 2011 года обыграл СКА в гостях

Чемпионат 12:54
Политика

Bloomberg рассказал о кардинальной смене внешней политики России

"Начало пост-имперского периода" Некоторые опрошенные Bloomberg аналитики считают, что более сдержанный тон Путина отражает кардинальные перемены, которые происходят во внешней политике России.
Forbes 04:57
Экология

В Гидрометцентре рассказали об уменьшении зимнего периода в России

В средней полосе России происходит сокращение зимнего периода.
Известия 04:50
Единоборства

Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину

Газета.Ru вчера в 11:55
Армия и оружие

ВСУ открыли танковый огонь по Саханке на юге ДНР

Украинские вооруженные формирования вечером обстреляли из танковых орудий село Саханка на юге ДНР.
ИА Новороссия 13:28
Шоу-бизнес

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария сообщила о помолвке

Дочь Любови Толкалиной и экс-супруга актрисы Егора Кончаловского проинформировала общественность о собственной помолвке.
Дни24 10:41
Фигурное катание

Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии

Japan Open Сайтама, Япония Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) – 160,53 2. Алина Загитова (Россия) – 154,41 3.
Газета.Ru 03:00
Футбол

«Динамо» отправило Хохлова в отставку

Газета.Ru 10:01
Политика

В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Политика

Президент России прибыл в порт Тамань

REGNUM вчера в 07:53
Авто

В Думе хотят запретить клеить на автомобили наклейки

Оka.fm 09:00
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Экономика

Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 11:08
Происшествия

Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

ТАСС 08:33
Политика

Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»

Министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
RT на русском 13:06
Происшествия

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

РИА Новости 07:28
Культура

Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

КП - Донецк вчера в 17:07
Армия и оружие

Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»

"Украина при сохранении нынешнего курса развития оборонного потенциала не имеет никаких шансов одержать победу в линейной войне с Россией", — признал Бадрак.
РИА Новости 13:13
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