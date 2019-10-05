Футбол
Спорт-Экспресс«Брайтон» разгромил «Тоттенхэм»
"Брайтон" разгромил "Тоттенхэм" в матче 8-го тура чемпионата Англии (3:0). В составе победителей Аарон Коннолли оформил дубль, еще один гол забил Нил Мопей.
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Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru вчера в 06:51
Футбол
«Крылья Советов» победили «Сочи» в матче ЧР, Соболев оформил дубль
Самарские "Крылья Советов" нанесли поражение "Сочи" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 13:57
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из Домодедово в Московской области, которое снято на месте, где нашли мертвой 17-летнюю студентку московского вуза.
РБК 13:12
Политика
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, сообщила, что журналисты целенаправленно не занимаются очернением Украины.
Вечерняя Москва 03 октября в 23:56
Происшествия
Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов
Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
BFM.ru 12:41
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru 10:22
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РИА Новости 03 октября в 18:42
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Происшествия
На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 07:45
Футбол
Шварценеггер восхищён «Газпром Ареной»
Евро-футбол.ру вчера в 09:34
Хоккей
«Трактор» впервые с 2011 года обыграл СКА в гостях
Чемпионат 12:54
Политика
Bloomberg рассказал о кардинальной смене внешней политики России
"Начало пост-имперского периода" Некоторые опрошенные Bloomberg аналитики считают, что более сдержанный тон Путина отражает кардинальные перемены, которые происходят во внешней политике России.
Forbes 04:57
Экология
В Гидрометцентре рассказали об уменьшении зимнего периода в России
В средней полосе России происходит сокращение зимнего периода.
Известия 04:50
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Газета.Ru вчера в 11:55
Армия и оружие
ВСУ открыли танковый огонь по Саханке на юге ДНР
Украинские вооруженные формирования вечером обстреляли из танковых орудий село Саханка на юге ДНР.
ИА Новороссия 13:28
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария сообщила о помолвке
Дочь Любови Толкалиной и экс-супруга актрисы Егора Кончаловского проинформировала общественность о собственной помолвке.
Дни24 10:41
Фигурное катание
Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии
Japan Open Сайтама, Япония Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) – 160,53 2. Алина Загитова (Россия) – 154,41 3.
Газета.Ru 03:00
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Политика
В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Политика
Президент России прибыл в порт Тамань
REGNUM вчера в 07:53
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 11:08
Политика
Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»
Министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
RT на русском 13:06
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости 07:28
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Армия и оружие
Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
"Украина при сохранении нынешнего курса развития оборонного потенциала не имеет никаких шансов одержать победу в линейной войне с Россией", — признал Бадрак.
РИА Новости 13:13