Космос

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваБрак на ракете «Протон-М» будет устранен к лету

Специалисты Центра Хруничева планируют осуществить ремонт ракеты-носителя «Протон-М» в начале лета. Ориентировочный запуск носителя назначен на 30 июля. Он должен доставить на орбиту два телекоммуникационных спутника: «Экспресс-80» и «Экспресс-103».
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с чего всё началось

Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»

Брак, на ракете-носителе "Протон-М". допущенный в 2015-2016 годах, устранят для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" к июню, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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