Брак, на ракете-носителе "Протон-М". допущенный в 2015-2016 годах, устранят для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" к июню, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

с чего всё началось

Специалисты Центра Хруничева планируют осуществить ремонт ракеты-носителя «Протон-М» в начале лета. Ориентировочный запуск носителя назначен на 30 июля. Он должен доставить на орбиту два телекоммуникационных спутника: «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

Брак на ракете «Протон-М» будет устранен к лету

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