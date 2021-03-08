Брак принца Гарри и Меган Маркл был заключен за три дня до свадьбы
В интервью телеканалу CBS супруга британского принца Гарри Меган Маркл сообщила, что за три дня до официальной свадьбы они тайно поженились. По ее словам, "королевская" свадьба была "спектаклем для всего мира", а они хотели заключить союз между ними и для них.В источнике
С чего всё началось
Как заявили газете The Sunday Times
источники в Букингемском дворце, принц Гарри и его супруга начали войну против королевской семьи, допустив критические высказывания в ее отношении в готовящемся к выходу интервью.
Подробнее о событии
Times: В Букингемском дворце интервью принца Гарри и Меган Маркл назвали «объявлением войны»
Комсомольская правдавчера в 15:25