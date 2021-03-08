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Вести.Ru
Вести.Ru

Брак принца Гарри и Меган Маркл был заключен за три дня до свадьбы

В интервью телеканалу CBS супруга британского принца Гарри Меган Маркл сообщила, что за три дня до официальной свадьбы они тайно поженились. По ее словам, "королевская" свадьба была "спектаклем для всего мира", а они хотели заключить союз между ними и для них.В источнике
С чего всё началось
Как заявили газете The Sunday Times
 источники в Букингемском дворце, принц Гарри и его супруга начали войну против королевской семьи, допустив критические высказывания в ее отношении в готовящемся к выходу интервью.
Подробнее о событии

Меган Маркл заявила, что королевская семья заставляла ее отказываться от выступлений

ТАСС21:12

Брак принца Гарри и Меган Маркл был заключен за три дня до свадьбы

Вести.Ru21:50

Королевский персонал назвал принца Гарри «заложником» в руках Меган Маркл

ОК!вчера в 03:03

Times: В Букингемском дворце интервью принца Гарри и Меган Маркл назвали «объявлением войны»

Комсомольская правдавчера в 15:25

Племянница Камалы Харрис заступилась за Меган Маркл

ИА Красная Веснавчера в 15:59

Во дворце опасаются признаний Меган Маркл в разладе с Кейт Миддлтон

РЕН ТВвчера в 07:07

Супруга принца Гарри Меган Маркл заявила, что была так несчастна в королевской семье, что думала о самоубийстве

Эхо Москвы21:21
Интересное

Показана возможность создания твердых лекарств из перекиси водорода

Результаты исследования открывают потенциальные возможности для создания твердых источников пероксида водорода, в частности, лекарственных форм, отмечается в сообщении пресс-службы Минобрнауки РФ.
Индикатор5 марта в 11:15

Нейроинтерфейс поможет школьникам лучше учиться

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Российская газетавчера в 07:55

На Украине индийские COVID-вакцины готовы колоть даже простуженным

По-видимому, в «незалежной» совсем не знают, кому ещё можно навязать индийский аналог вакцины AstraZeneca, и готовы прививать даже простуженных граждан, лишь бы отчитаться об успешной иммунизационной кампании.
Rusvesna.su5 марта в 05:00