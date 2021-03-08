В интервью телеканалу CBS супруга британского принца Гарри Меган Маркл сообщила, что за три дня до официальной свадьбы они тайно поженились. По ее словам, "королевская" свадьба была "спектаклем для всего мира", а они хотели заключить союз между ними и для них.

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С чего всё началось Как заявили газете The Sunday Times источники в Букингемском дворце, принц Гарри и его супруга начали войну против королевской семьи, допустив критические высказывания в ее отношении в готовящемся к выходу интервью. ТАСС 21:12