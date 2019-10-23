Лига чемпионов

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruБранислав Иванович: В тяжелые моменты «Зениту» не хватает команды

«Зенит» контролировал игру, но со стороны «Лейпцига» всегда была острота, они сыграли классно. В тяжелые моменты нам не хватает команды, и второй или третий раз получается, что быстро пропускаем два мяча.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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