Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ruБранислав Иванович: В тяжелые моменты «Зениту» не хватает команды
«Зенит» контролировал игру, но со стороны «Лейпцига» всегда была острота, они сыграли классно. В тяжелые моменты нам не хватает команды, и второй или третий раз получается, что быстро пропускаем два мяча.
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Бранислав Иванович: После поражения от «Лейпцига» для «Зенита» ничего не меняется
Bookmaker-ratings.ru16:26
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