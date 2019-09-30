Лига чемпионов

Петербургский дневникПетербургский дневникБранислав Иванович ждет сложного матча с «Бенфикой»

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 28 сентября
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
У команды очень много молодых игроков, которые играют на достойном уровне. Поэтому нас ожидает очень непростой матч, особенно после того, как «Зенит» проиграл в чемпионате России «Локомотиву», – сказал Иванович, которого цитирует ТАСС.
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