Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область

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