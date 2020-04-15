Коронавирус
REGNUMБраслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.
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Происшествия
В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией
На сегодняшний день, в регионе выявлено 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: восемь клинических, 54 — подтверждённых федеральной лабораторией и 73 — региональной лабораторией.
REGNUM 08:16
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:20
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
Шоу-бизнес
Дана Борисова: Соседи думают, что я больна коронавирусом
Телеведущая сообщила, что тест на коронавирус сдала, он показал отрицательный результат.
RuNews24.ru 12:41
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru вчера в 11:32
Общество
Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 16 млрд рублей
В прошлом году ГБУ «Автомобильные дороги» потратило 3,6 млрд руб. на бордюры. В Москве последние несколько лет каждый год меняют бордюры.
Ведомости 12:18
Политика
Медведев считает коронавирус вопросом национальной безопасности
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса является вопросом безопасности страны, угрожая населению и бизнесу, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:36
Здоровье
Доктор Мясников прокомментировал ситуацию в московском метро
Врач и телеведущий Александр Мясников на фоне сообщений об очередях в московском метро дал советы, как правильно себя вести в подобных ситуациях.
РИА Новости 12:59
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru 12:53
Общество
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции и влекут за собой штраф, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
РИА Новости 11:48
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Армия и оружие
США показали возможности F-35 перед военными РФ в Сирии
Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовали снимки испытаний истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии.
Военное дело вчера в 06:55
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Экспресс газета 12:28
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Здоровье
3 медика заразились коронавирусом в Татарстане
Напомним, за прошедшие сутки в Татарстане новые случаи заражения коронавирусом не отмечены.
Казань24 09:01
Политика
В Кремле сообщили о намерении поддержать резолюцию о прекращении огня
Ранее 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 06:19
Общество
В КБР принимаются дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
Указ вступает в силу с 16 апреля.
РИА Кабардино-Балкария 10:46
Авто
Новая Mazda 6 получит задний привод и кузов купе
Ожидается, что серийная Mazda 6 унаследует основную стилистическую концепцию у экспериментального купеобразного седана Vision Coupe, представленного на Токийском автосалоне 2017 года, а, значит, на свет появится соперник популярных ныне четырехдверок, маскирующихся под спорткары.
Авторамблер вчера в 04:21
Политика
Новый руководитель Архангельской области выступил против строительства мусорного полигона в Шиесе
Александр Цыбульский вступил на должность врио губернатора Архангельской области 2 апреля.
Эхо Москвы 12:31
Общество
Коронавирус. Пропускной режим в Саратове могут ввести с понедельника
Александр Стрелюхин отметил, что, судя по карте, очень много саратовцев сейас игнорируют режим самоизоляции ходят по улицам без масок.
Взгляд-инфо 12:35
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Хоккей
Бывший главный тренер сборной Канады возглавил «Автомобилист»
В 2016 году тренер привёл команду к золотым медалям чемпионата мира. Последним местом работы специалиста был клуб НХЛ «Калгари Флэймз».
Metaratings 07:26
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Киберспорт
Virtus.pro вышли в плей-офф ESL One Los Angeles Online
С первого места в группе A Virtus.pro одержали победу над командой Nigma в групповом матче ESL One Los Angeles Online и вышли в плей-офф турнира.
Inc-news.ru вчера в 14:43