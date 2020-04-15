Коронавирус

REGNUMREGNUMБраслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область

Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.
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с чего всё началось
Правительство Мурманской области выделит почти 1,5 млн руб. на закупку трекер-браслетов для контроля за соблюдением режима самоизоляции пациентами с COVID-19, следует из постановления (№211-ПП
) региональных властей.
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