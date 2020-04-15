с чего всё началось

Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область

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Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. 83

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Транспорт Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси». 1

Армия и оружие Военные проведут дезинфекцию на Тверском вагонзаводе Обработка завода будет выполнена в соответствии с указаниями командующего войсками Западного военного округа Героя Российской Федерации генерал-полковника Александра Журавлева.

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Происшествия СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево» Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года. 206

Экономика МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году «Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе. 181

Шоу-бизнес Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку. 103

Наука В ядре Земли в течение миллиардов лет происходила «утечка» железа Исследование говорит о том, что более тяжелые изотопы железа мигрируют к более низким температурам (в мантию), в то время как более легкие изотопы возвращаются обратно в ядро. 6

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 486

Экономика Экономисты призвали правительство раздать деньги для борьбы с кризисом Правительство же, как заявляют экономисты, должно взять на себя издержки по выплате займов при выполнении ряда условий со стороны бизнеса, говорится в докладе на сайте фонда «Либеральная миссия». 3K