Коронавирус
REGNUMБраслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.
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с чего всё началось
Правительство Мурманской области выделит почти 1,5 млн руб. на закупку трекер-браслетов для контроля за соблюдением режима самоизоляции пациентами с COVID-19, следует из постановления (№211-ПП) региональных властей.Коммерсантъ05:46
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