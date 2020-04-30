Происшествия
Discover24Брат Бибраса Натхо оказался причастен к резонансному ДТП в Краснодаре
Амир Натхо, экс-футболист «Локомотива» и брат Бибраса Натхо, бывшего игрока ЦСКА, оказался в центре скандала, после того как его авто стало причиной массового ДТП в Краснодаре. Данный инцидент произошел вчера, 29 апреля, в вечерние часы.
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Брат футболиста Бибраса Натхо оказался причастен к ДТП в Краснодаре с погоней от полиции
Кубанские новости00:54
Брат Бибраса Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре с погоней от полиции
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Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal
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В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
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Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
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В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
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Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заражения, девять человек выписаны после выздоровления.
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