Происшествия

Discover24Discover24Брат Бибраса Натхо оказался причастен к резонансному ДТП в Краснодаре

Амир Натхо, экс-футболист «Локомотива» и брат Бибраса Натхо, бывшего игрока ЦСКА, оказался в центре скандала, после того как его авто стало причиной массового ДТП в Краснодаре. Данный инцидент произошел вчера, 29 апреля, в вечерние часы.
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Что известно о ДТП с авто воспитанника «Барселоны» в Краснодаре

РЕН ТВ05:45

Автомобиль бывшего игрока «Барселоны» попал в ДТП в Краснодаре. Водитель уходил от погони

Sport24.ru02:51

В Краснодаре футболист на BMW пытался скрыться от полиции и попал в аварию

Кубань 2401:45

Уходил от погони: BMW бывшего игрока «Барселоны» попала в ДТП в Краснодаре

КП - Кубань02:05

Брат футболиста Бибраса Натхо оказался причастен к ДТП в Краснодаре с погоней от полиции

Кубанские новости00:54

Брат Натхо оказался причастен к массовому ДТП с погоней полиции

Газета.Ruвчера в 21:39

Брат Бибраса Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре с погоней от полиции

Чемпионатвчера в 20:38
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Шоу-бизнес

Лолита отказалась от требований к пятому мужу ради развода

Газета.Ru 06:02
2
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
1,7K
Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
3K
Политика

Песков исключил привлечение США к урегулированию ситуации в Донбассе

Пресс-секретарь президента России в четверг, 30 апреля, заявил, что Украина на настоящий момент не выполняет Минские соглашения.
Слово и Дело 06:43
1
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Армия и оружие

США намерены выделить средства на военные объекты в Прибалтике

Вашингтон планирует выделить 49 миллионов долларов на проектирование военных объектов в Эстонии, Латвии и Литве, сообщает телеканал RT со ссылкой на заявку Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе.
РИА Новости 03:59
2
Армия и оружие

Минобороны достроило шесть медицинских центров

Вести.Ru 06:41
3
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
245
Общество

Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников.
Газета.Ru 06:46
216
Общество

Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что поддерживает продолжение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 21:59
171
Политика

В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции

Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16
133
Кино

Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal

Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv 02:56
7
Происшествия

В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки

В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
29
Технологии

Проверило приложения доставки еды Роскачество

По итогу, Роскачество признало лучшим мобильным приложением по доставке еды «Якуторию».
Live24 03:55
10
Общество

Телеканал «Дождь» проведет марафон-концерт в поддержку врачей

Телеканал «Дождь» совместно с благотворительными фондами «ПравМир», «Созидание» и проектом «Помощь рядом» проведет марафон-концерт в поддержку медицинских работников.
Культуромания вчера в 05:00
1
Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
123
Армия и оружие

Антонов: ничто не мешает Трампу заявить о продлении договора по СНВ

Ничто не мешает американскому президенту Дональду Трампу заявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений без предварительных условий, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 09:33
Общество

В Таджикистане выявлен коронавирус

Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
Происшествия

Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»

В воинской части в Калининградской области уроженцы Чечни заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Lenta.ru 06:39
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25
567
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничен

Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
Общество

Соловьев объяснил особняк Малышевой в США

Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24
8
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
116
Здоровье

14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае

Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 28 апреля в 01:59
51
Политика

Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, передает .
YA62.ru 02:30
1,1K
Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
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Гаджеты

Nokia выпустит обновленные кнопочные телефоны

Компания HMD Global планирует выпустить обновленные версии легендарных кнопочных телефонов Nokia 150.
Экономика сегодня 06:47
2
Политика

ЛНА объявила о прекращении огня в Ливии на время Рамадана

Ливийская национальная армия (ЛНА) приостанавливает боевые действия на время священного для мусульман месяца Рамадан, об этом заявил официальный спикер ЛНА Ахмад аль-Мисмари.
РИА Новости вчера в 18:47
Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
995
Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заражения, девять человек выписаны после выздоровления.
Новый Севастополь 05:45
99
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