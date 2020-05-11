Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБрат Малышевой подтвердил, что заразился коронавирусом

Брат телеведущей Елены Малышевой, главный врач Ботскинской больницы Москвы Алексей Шабунин подтвердил, что у него выявлен коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения Москвы.
Читать в источнике
Комментировать141
Алексей Шабунин
При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий.
— Алексей Шабунин, российский хирургМосква 24 вчера в 16:16

Подробнее о событии

Заразившийся коронавирусом главврач Боткинской больницы продолжает работу в режиме самоизоляции

Агентство Москвавчера в 16:05

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:26

Главврач больницы имени Боткина в Москве подтвердил, что у него коронавирус

Москва 24вчера в 16:16

Главврач Боткинской больницы подтвердил, что у него выявили коронавирус

Вечерняя Москвавчера в 17:10

У главврача больницы имени Боткина в Москве обнаружили коронавирус

ТАССвчера в 16:27

Брат Елены Малышевой подтвердил, что заболел COVID-19

News.ruвчера в 16:41

У брата-близнеца Елены Малышевой подтвердился COVID-19

StarHit.ruвчера в 13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,2K
Хоккей

ИИХФ поменяет Россию и Канаду местами в группах на ЧМ-2021 по хоккею

Поменяют местами сборные России и Канады.
ProstoProSport вчера в 11:20
Общество

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
109
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38
448
Общество

Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
6
Общество

В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
48
Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС вчера в 04:31
126
Происшествия

Защита обжаловала арест бизнесмена Анатолия Быкова

РБК вчера в 05:39
82
Общество

Россияне обрушили сайт госуслуг после обращения Путина

По словам представителей агентства, неполадки связаны с резко возросшей нагрузкой на сайт после обращения президента РФ Владимира Путина.
URA.Ru вчера в 12:23
286
Экономика

Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога

Газета отмечает, что приостановка банком выдачи кредитов со ссылкой на пандемию и без привязки к сфере деятельности заемщика пока носит единичный характер на кредитном рынке.
Ведомости вчера в 23:26
Общество

О резком похолодании предупредили россиян

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «РИА Новости», что в центре европейской части России в ближайшее время наступит резкое похолодание.
Моя Москва.онлайн 10 мая в 23:23
283
Здоровье

Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19

Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента.
РИА Новости вчера в 21:05
77
Политика

Голикова: России придется жить с коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране придется жить с новой коронавирусной инфекцией.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:01
247
Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru вчера в 07:42
57
Общество

Право на «детские» выплаты дополнительно получат 1,7 млн семей

Право на выплаты на детей до трех лет дополнительно получат около 1,7 млн семей.
Известия вчера в 12:21
Общество

Никитин озвучил процедуру снятия ограничений в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин после прошедшего в формате видеоконференции совещания под руководством президента Владимира Путина, на котором обсуждались санитарно-эпидемиологическая обстановка и меры поддержки граждан и экономики страны, озвучил процедуру, по которой в Нижегородской области будет осуществляться выход из режим изоляции.
АПН - Нижний Новгород вчера в 17:32
89
Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 17:24
553
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
559
Экономика

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
РБК вчера в 09:30
21
Музыка

Группа Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021

Evo-rus.com вчера в 01:14
64
Экономика

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ вчера в 11:01
588
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском вчера в 09:28
150
Общество

Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина

Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb вчера в 14:05
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости 10 мая в 06:29
70
Экономика

В России могут приравнять минимальный оклад к МРОТ

В России хотят минимальный размер оплаты труда приравнять к минимальному окладу.
ФедералПресс вчера в 20:18
Путешествия

Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса

Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны.
РИА Новости вчера в 14:35
6
Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 10 мая в 05:00
839
Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу заражений коронавирусом

Россия обошла по числу заражений коронавирусом Италию и Великобританию и вышла на третье место в мире по этому показателю.
Телеканал RTVI вчера в 03:42
2,6K
Политика

Путин объявил о конце нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране заканчивает период нерабочих дней.
Gazeta.SPb вчера в 12:25
76
Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 10 мая в 08:20
454
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шабунин Алексей Васильевич
Российский хирург
Российский хирург и организатор здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный врач Российской Федерации, главный хирург Департамента здравоохранения Москвы с 2014 года, главный врач ГКБ им. С. П. Боткина с 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное