Коронавирус
Газета.RuБрат Малышевой подтвердил, что заразился коронавирусом
Брат телеведущей Елены Малышевой, главный врач Ботскинской больницы Москвы Алексей Шабунин подтвердил, что у него выявлен коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения Москвы.
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При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий.
— Алексей Шабунин, российский хирургМосква 24 вчера в 16:16
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Заразившийся коронавирусом главврач Боткинской больницы продолжает работу в режиме самоизоляции
Агентство Москвавчера в 16:05
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