Коронавирус
РИА НовостиБрат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом
Главный врач Боткинской больницы в Москве, брат известной телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
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Политика
Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.
RT на русском 17:30
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня.
Коммерсантъ 17:30
Культура
Съемки специального выпуска сериала «Друзья» завершатся к концу лета
Представитель корпорации Warner Media Боб Гринблатт заявил, что съемки специального выпуска сериала «Друзья» должны завершиться к концу лета.
МИР 24 18:18
Общество
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Общество
Врач объяснил причины повторных вспышек коронавируса в Китае
Ранее сообщалось, что в Китае зафиксированы новые заражения коронавирусом.
ИА Красная Весна 17:38
Экономика
Почти 70% мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев
3% производств уже закрылись, еще 6 надеются продержаться до полугода.
Эхо Москвы 16:02
Здоровье
В Нью-Йорке дети умирают от болезни, связанной с коронавирусом
Известно, что в штате Нью-Йорк трое детей с диагнозом коронавирус скончались из-за воспалительного синдрома.
Что происходит 05:17
Общество
В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая
Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.
REGNUM 05:35
Политика
Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
Футбол
Журнал So Foot изобразил Роналду, Неймара, Погба и Гризманна в роли танцующих гробовщиков
Французский журнал So Foot представил необычную обложку нового выпуска с участием известных игроков «Ювентуса», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны».
Чемпионат 18:20
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Здоровье
В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники
Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.
URA.Ru вчера в 13:20
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Политика
Экс-атташе США объяснил недосмотром сообщение Белого дома о войне
Сообщение Белого дома, в котором в числе победителей над нацистами не упомянули СССР, могли опубликовать по недосмотру и непреднамеренно, предположил бывший военный атташе США в России (2012-2014 годы), отставной бригадный генерал Питер Звак.
Газета.Ru 05:52
Космос
Abell 2384: изгиб перемычки между двумя скоплениями галактик
AstroNews.ru 14:56
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Гаджеты
Meizu 17 и 17 Pro получат режим частоты обновления 120 Гц
Примечательно, что режим обновления экрана с частотой 90 Гц сопровождается сенсорной дискретизацией с частотой 180 Гц, поэтому пока не ясно, будет ли она повышаться до 240 Гц после установки обновления.
NewInform 08:13
Общество
TSMC и Intel планируют построить в США завод по производству чипов
Тайваньская высокотехнологичная компания TSMC и американская Intel планируют построить на территории США заводы по изготовлению интегральных микросхем.
МонаВиста 06:32
Гаджеты
Смартфон iQOO Z1 с двумя SIM-картами 5G презентуют 19 мая
Picsnews.net 03:47
Наука
Белки клеток меняют свою структуру и роль, если им тепло
Ученые предположили, что клетки способны справиться с самыми разными «тревожными сигналами», используя белки, которые разделены по фазам для запуска различных программ экспрессии генов.
Хайтек 16:21
Происшествия
Жительница Краснодара подверглась травле за усыновление темнокожего ребёнка
News.ru 12:26
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada в очередной раз
Тарантас Ньюс вчера в 02:19
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
Общество
Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге
Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
Общество
Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин
Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда 10:01
Здоровье
В Польше разработан калькулятор смерти от коронавируса
Петр Бандош, главный создатель калькулятора и доктор медицинских наук, отмечает, что риск смерти от коронавируса зависит от образа жизни и имеющихся хронических заболеваний, осложнений.
ToDay News Ufa 06:20