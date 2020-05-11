Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБрат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

Главный врач Боткинской больницы в Москве, брат известной телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
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Брат Елены Малышевой подтвердил, что заболел COVID-19

News.ru16:41

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

РИА Новости16:26

Брат Малышевой заразился коронавирусом

Lenta.ru16:15

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

РБК16:57

СМИ сообщили о заболевании коронавирусом брата Елены Малышевой

Вечерняя Москва14:15

У брата-близнеца Елены Малышевой подтвердился COVID-19

StarHit.ru13:00

У брата-близнеца доктора Малышевой нашли коронавирус

Спорт-Экспресс12:53
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Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.
RT на русском 17:30
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Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан

Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня.
Коммерсантъ 17:30
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Съемки специального выпуска сериала «Друзья» завершатся к концу лета

Представитель корпорации Warner Media Боб Гринблатт заявил, что съемки специального выпуска сериала «Друзья» должны завершиться к концу лета.
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Общество

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
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Общество

Врач объяснил причины повторных вспышек коронавируса в Китае

Ранее сообщалось, что в Китае зафиксированы новые заражения коронавирусом.
ИА Красная Весна 17:38
Экономика

Почти 70% мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев

3% производств уже закрылись, еще 6 надеются продержаться до полугода.
Эхо Москвы 16:02
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Здоровье

В Нью-Йорке дети умирают от болезни, связанной с коронавирусом

Известно, что в штате Нью-Йорк трое детей с диагнозом коронавирус скончались из-за воспалительного синдрома.
Что происходит 05:17
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Общество

В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая

Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.
REGNUM 05:35
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Политика

Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней

Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
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Футбол

Журнал So Foot изобразил Роналду, Неймара, Погба и Гризманна в роли танцующих гробовщиков

Французский журнал So Foot представил необычную обложку нового выпуска с участием известных игроков «Ювентуса», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны».
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Общество

Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
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Здоровье

В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники

Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
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Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
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Политика

Экс-атташе США объяснил недосмотром сообщение Белого дома о войне

Сообщение Белого дома, в котором в числе победителей над нацистами не упомянули СССР, могли опубликовать по недосмотру и непреднамеренно, предположил бывший военный атташе США в России (2012-2014 годы), отставной бригадный генерал Питер Звак.
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Abell 2384: изгиб перемычки между двумя скоплениями галактик

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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Гаджеты

Meizu 17 и 17 Pro получат режим частоты обновления 120 Гц

Примечательно, что режим обновления экрана с частотой 90 Гц сопровождается сенсорной дискретизацией с частотой 180 Гц, поэтому пока не ясно, будет ли она повышаться до 240 Гц после установки обновления.
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Общество

TSMC и Intel планируют построить в США завод по производству чипов

Тайваньская высокотехнологичная компания TSMC и американская Intel планируют построить на территории США заводы по изготовлению интегральных микросхем.
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Гаджеты

Смартфон iQOO Z1 с двумя SIM-картами 5G презентуют 19 мая

Picsnews.net 03:47
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Наука

Белки клеток меняют свою структуру и роль, если им тепло

Ученые предположили, что клетки способны справиться с самыми разными «тревожными сигналами», используя белки, которые разделены по фазам для запуска различных программ экспрессии генов.
Хайтек 16:21
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Жительница Краснодара подверглась травле за усыновление темнокожего ребёнка

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АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada в очередной раз

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Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
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Макгрегор высмеял реакцию Нурмагомедова на победу Гэтжи

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Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге

Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
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Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
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В Польше разработан калькулятор смерти от коронавируса

Петр Бандош, главный создатель калькулятора и доктор медицинских наук, отмечает, что риск смерти от коронавируса зависит от образа жизни и имеющихся хронических заболеваний, осложнений.
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Российский хирург и организатор здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный врач Российской Федерации, главный хирург Департамента здравоохранения Москвы с 2014 года, главный врач ГКБ им. С. П. Боткина с 2013 года.
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Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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