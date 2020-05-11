Главный врач Боткинской больницы в Москве, брат известной телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Политика Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.

Общество Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня. 2

Культура Съемки специального выпуска сериала «Друзья» завершатся к концу лета Представитель корпорации Warner Media Боб Гринблатт заявил, что съемки специального выпуска сериала «Друзья» должны завершиться к концу лета.

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Общество В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства. 64

Политика Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам. 71

Общество Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. 53

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Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 174

Политика Экс-атташе США объяснил недосмотром сообщение Белого дома о войне Сообщение Белого дома, в котором в числе победителей над нацистами не упомянули СССР, могли опубликовать по недосмотру и непреднамеренно, предположил бывший военный атташе США в России (2012-2014 годы), отставной бригадный генерал Питер Звак. 54

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Гаджеты Meizu 17 и 17 Pro получат режим частоты обновления 120 Гц Примечательно, что режим обновления экрана с частотой 90 Гц сопровождается сенсорной дискретизацией с частотой 180 Гц, поэтому пока не ясно, будет ли она повышаться до 240 Гц после установки обновления.

Наука Белки клеток меняют свою структуру и роль, если им тепло Ученые предположили, что клетки способны справиться с самыми разными «тревожными сигналами», используя белки, которые разделены по фазам для запуска различных программ экспрессии генов.

Общество Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. 349

Общество Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.