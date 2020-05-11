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РИА НовостиРИА НовостиБрат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

Главный врач Боткинской больницы в Москве, брат известной телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
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Алексей Шабунин
При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий.
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