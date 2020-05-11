Коронавирус

РБКРБКБрат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

Главный врач московской городской клинической больницы имени С.П. Боткина Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
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СМИ сообщили о заболевании коронавирусом брата Елены Малышевой

Вечерняя Москва14:15

Брат Елены Малышевой подтвердил, что заболел COVID-19

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Брат Малышевой подтвердил, что заразился коронавирусом

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Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

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У брата-близнеца Елены Малышевой подтвердился COVID-19

StarHit.ru13:00

У брата-близнеца доктора Малышевой нашли коронавирус

Спорт-Экспресс12:53
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

Комсомольская правда вчера в 00:05
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Политика

Путин объявил об окончании нерабочего периода

Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру 09:23
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Футбол

Футболисты «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель

«Кальяри» на своём официальном сайте сообщил, что футболисты основной команды отказались от зарплаты за апрель.
Чемпионат 16:48
Политика

Еврокомиссия может ввести санкции против Германии

Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Lenta.ru 09:41
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Общество

На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости 12:50
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Общество

В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая

Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.
REGNUM 05:35
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Экономика

WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг

WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla.
Газета.Ru 07:28
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Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
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Политика

Ярославский губернатор пообещал плавный выход из режима ограничений

Ярославская область будет выходить из режима ограничительных мер по коронавирусу постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций медиков, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
РИА Новости 16:16
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Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
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Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК 12:27
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Общество

Никитин рассказал о плане снятия COVID-ограничений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о факторах снятия COVID-ограничений в регионе.
Newsroom24 14:04
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Здоровье

В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом

Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 12:14
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Политика

Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
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Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
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Шоу-бизнес

Экс-участница «Дома-2» Саша Артёмова случайно показала лицо дочери

Ранее NEWS.ru сообщал, что известная благодаря своему участию в телешоу «Дом-2» Саша Артёмова родила дочь.
News.ru вчера в 17:38
Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
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Общество

Число жертв коронавируса в США достигло 80 тысяч

Более 80 тысяч человек погибли в США из-за нового коронавируса. Об этом информирует Университет Джонса Хопкинса, передает ТАСС.
Российская газета 16:57
Политика

Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
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Армия и оружие

Российский Су-35 проиграл в воздушном бою китайским J-10 и J-16

Сообщается, что российский истребитель показал неудовлетворительные результаты во время условного воздушного боя с китайскими самолетами J-16 и J-10.
Военное дело 10:45
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Общество

Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри

Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
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Общество

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
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Общество

Завершение режима нерабочих дней, скорее всего, не приведет к росту случаев заболевания коронавирусом – эпидемиолог

Завершение режима нерабочих дней, скорее всего, не приведет к росту случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы 16:04
Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
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Кино

«Союзмультфильм» показал свой первый 3D-мультфильм

Gazeta.SPb 16:17
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Фигурное катание

ISU изменил стоимость элементов в фигурном катании

Международный союз конькобежцев опубликовал стоимость элементов в фигурном катании на следующий сезон.
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Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета 10:57
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Российский хирург и организатор здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный врач Российской Федерации, главный хирург Департамента здравоохранения Москвы с 2014 года, главный врач ГКБ им. С. П. Боткина с 2013 года.
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Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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