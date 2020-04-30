Экс-футболист "Барселоны", ЦСКА и "Локомотива" Амир Натхо, брат известного израильского полузащитника Бибраса Натхо, оказался в центре громких событий в Краснодаре. Как информирует телеграм-канал "Мутко против", 29 апреля сотрудники полиции попытались остановить БМВ.

Брат Натхо оказался причастен к массовому ДТП с погоней от полиции

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Здоровье Ученый сравнил смертность от коронавируса и свиного гриппа Заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета, профессор Андрей Шульдяков провел исследование, в рамках которого сравнил уровень смертности от коронавирусной инфекции и свиного гриппа. 13

Армия и оружие Иран отослал США в историю: Персидский залив назван нашим именем «США должны отказаться от своих заговоров против иранского народа, именем которого называется этот залив и который защищал его на протяжении всей своей истории», — сказал Роухани, передаёт новостное агентство Mehr. 18

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Армия и оружие Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. 105

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Технологии Совладелец СТС и РЕН ТВ зарегистрировал дочернюю компанию в Сколково Национальная медиа группа, которая выступает совладельцем СТС, «Домашнего», РЕН ТВ, «Пятого канала», 22 апреля 2020 года зарегистрировала дочернюю компанию ООО «НМГ Тех», следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.