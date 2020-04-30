Происшествия
Газета.RuБрат Натхо оказался причастен к массовому ДТП с погоней от полиции
Экс-футболист "Барселоны", ЦСКА и "Локомотива" Амир Натхо, брат известного израильского полузащитника Бибраса Натхо, оказался в центре громких событий в Краснодаре. Как информирует телеграм-канал "Мутко против", 29 апреля сотрудники полиции попытались остановить БМВ.
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Брат футболиста Бибраса Натхо оказался причастен к ДТП в Краснодаре с погоней от полиции
Кубанские новости00:54
Брат Бибраса Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре с погоней от полиции
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