Происшествия

Газета.RuГазета.RuБрат Натхо оказался причастен к массовому ДТП с погоней от полиции

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Как информирует телеграм-канал "Мутко против", 29 апреля сотрудники полиции попытались остановить БМВ. Водитель отказался подчиниться требованиям стражей порядка - началась погоня, в итоге завершившаяся массовой аварией.
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Брат Натхо оказался причастен к массовому ДТП с погоней от полиции

Газета.Ru21:39

Брат Бибраса Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре с погоней от полиции

Чемпионат20:38
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