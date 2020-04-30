Происшествия
Газета.RuБрат Натхо оказался причастен к массовому ДТП с погоней от полиции
Как информирует телеграм-канал "Мутко против", 29 апреля сотрудники полиции попытались остановить БМВ. Водитель отказался подчиниться требованиям стражей порядка - началась погоня, в итоге завершившаяся массовой аварией.
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Здоровье
Кофейный блогер раскрыла секреты приготовления полезного кофе
Первый в России кофейный блогер, руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева рассказала, какие правила следует соблюдать, чтобы получить вкусный и полезный кофе.
Вечерняя Москва 21:35
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Хоккей
Хоккеист Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Известия 18:11
Общество
Песков полагает, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Россия, предположительно, вышла на плато по коронавирусу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
iReactor 18:23
Происшествия
Госпитализирован третий заражённый коронавирусом пациент из Бердска
На сегодняшний день в Бердске госпитализирован третий положительный COVID-19 пациент в городскую клиническую инфекционную больницу № 1 Новосибирска.
Свидетель (г. Бердск) 21:33
Экономика
Переводы по номеру телефона стали бесплатными
Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными.
Российская газета 12:03
Общество
Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах
Национальная служба новостей 06:16
Культура
Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru 05:13
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия 10:18
Общество
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
REGNUM 22:13
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Экономика
Чуда не будет: Россию ждет обвал рубля и рост цен
В ближайшие месяцы экономическая ситуация в России будет только ухудшаться – страну ждет дальнейший обвал рубля и всплеск инфляции.
Новый День вчера в 15:08
Общество
Виктор Томенко ослабил в Алтайском крае ограничения из-за коронавируса
29 апреля губернатор Виктор Томенко внес ряд изменений в указ № 44 об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 12:54
Авто
УАЗ представил дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня 05:07
Здоровье
Жителям Приморья с легкой формой коронавируса разрешили лечиться дома
Министерство здравоохранения Приморского края приняло решение разрешить людям, болеющим коронавирусом в легкой форме либо имеющим подозрение на инфекцию, лечиться в домашних условиях.
Infox.ru 17:34
Шоу-бизнес
Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Деловое.ТВ 09:21
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Общество
Новосибирский губернатор ответил на критику главы Роспотребнадзора
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на критику, прозвучавшую накануне в докладе президенту Путину из уст главного санитарного врача России Анны Поповой.
Atas.info 04:03
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
Армия и оружие
Военные РФ и Италии обсудили работу по борьбе с коронавирусом
Российские и итальянские военные обсудили меры по борьбе с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ 22:01
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
Всемирная организация здравоохранения видит положительную тенденцию по заболеваемости коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович на круглом столе "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения".
РИА Новости 13:28
Космос
Arianespace возобновит работу космодрома во французской Гвиане в мае
Цель состоит в том, чтобы сохранить здоровье работников космодрома и тех, кто размещен в космическом центре, а также местного населения - при обеспечении условий безопасности и охраны, необходимых для подготовки запланированных запусков.
AstroNews.ru 18:29
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru 01:25
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Армия и оружие
The National Interest: Россия обладает самой мощной в мире пушкой
Новые достоинства российской самоходки «Малка» оценило американское издание The National Interest, назвав ее самой мощной пушкой в мире.
ПолитРоссия вчера в 11:58