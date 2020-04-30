Происшествия
Газета.RuБрат Натхо оказался причастен к массовому ДТП с погоней полиции
Экс-футболист "Барселоны", ЦСКА и "Локомотива" Амир Натхо, брат известного израильского полузащитника Бибраса Натхо, оказался в центре громких событий в Краснодаре. Как информирует телеграм-канал "Мутко против", 29 апреля сотрудники полиции попытались остановить BMW.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Брат футболиста Бибраса Натхо оказался причастен к ДТП в Краснодаре с погоней от полиции
Кубанские новости00:54
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Здоровье
Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.
Взгляд.ру 02:40
Политика
США рассказали о сокрывшем данные о коронавирусе Китае
Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что власти Китая скрыли часть информации о коронавирусе.
Lenta.ru 01:33
Футбол
Фергюсона признали лучшим тренером в истории футбола
Журнал FourFour Two представил рейтинг лучших тренеров в истории футбола, ежегодно публикуемый изданием.
ProstoProSport вчера в 23:29
Армия и оружие
Шесть новых военных медцентров откроют в России 30 апреля
Новые лечебницы по указанию президента России военные возводят в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 07:52
Общество
Илон Маск призвал отменить карантин в США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал отменить в США ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 15:00
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Хоккей
«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Зариповым
Матч ТВ вчера в 12:30
Политика
Андрея Крикуненко освободили от должности главы Минстроя Коми
Андрей Крикуненко освобождён от должности регионального министра строительства и дорожного хозяйства. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.
КП - Сыктывкар 02:35
Общество
В системе цифровых пропусков в Татарстане появится новая цель
В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесут новую цель.
БИЗНЕС Online вчера в 09:02
Здоровье
В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 28 апреля в 00:55
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов бросил жену ради копии Анастасии Заворотнюк
В первый раз Жигунов закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. Но, когда новые чувства остыли, продюсер вернулся к законной жене.
Srnsk вчера в 17:05
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Происшествия
В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы
Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии.
ТАСС 00:25
Технологии
Роскачество назвало удобные приложения доставки еды
В проверке участвовали 34 наиболее популярных мобильных приложения, позволяющих оформить доставку готовой еды по 43 параметрам качества и безопасности. оформление заказа готовой еды оценивали по информативности карточек блюд, возможности их поиска, фильтрации, настроек, управлению доставкой, оплате и многим другим.
Аргументы и Факты 02:44
Происшествия
Вертолет НАТО упал в Ионическое море
Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости вчера в 15:56
Происшествия
Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ
Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 02:01
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
Общество
Италия выходит из коронавирусного кризиса: рестораторам скоро разрешат работать, но они недовольны
Италия — страна, которая пострадала от коронавируса больше других европейских государств.
НГС.Кемерово вчера в 20:30
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости вчера в 07:53
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:28
Политика
МВД Германии запретило деятельность организации «Хезболла» в стране
Представитель МВД Германии Стив Альтер заявил, что министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер принял решение запретить деятельность организации «Хезболла» на территории страны.
RT на русском 02:33
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с недвижимостью
Дни24 вчера в 12:55