Лига чемпионов
Газета.RuБрат Нигматуллина купил фальшивые билеты на Лигу чемпионов
Трехкратный чемпион России, вратарь Руслан Нигматуллин сообщил, что его брат стал жертвой мошенников, передает ТАСС. 6 ноября московский "Локомотив", за который выступал вратарь, принимал у себя на стадионе туринский "Ювентус" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 23:33, Ашберн
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Суд обязал Трампа выплатить $2 млн группе НКО
Суд Нью-Йорка обязал американского президента Дональда Трампа заплатить $2 млн группе некоммерческих организаций в рамках урегулирования спора.
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В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
В Челябинской области организована проверка после выявления беременности у трех воспитанниц детского дома.
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Путин и Токаев посетили «Эрмитаж-Сибирь» в Омске
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетили "Эрмитаж-Сибирь" — омский филиал знаменитого петербургского музея.
Life.ru 12:00
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Остановка транзита российского газа в Европу через территорию Украины угрожает последней энергетическим коллапсом.
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Изначально спектрометр был рассчитан на трехлетнюю работу и не предполагал ремонта в открытом космосе.
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В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%
В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
Известия вчера в 09:39
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Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
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Ученые обнаружили черную дыру с необычно малой массой
Новая методика поиска чёрных дыр помогла обнаружить чёрную дыру с необычно малой массой.
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Футбол
«Норвич Сити» – «Уотфорд»: стартовый матч тура
Откроют 12-й тур Английской Премьер-лиги два главных аутсайдера чемпионата - «Норвич» на своем поле примет «Уотфорд».
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Чемпион WBO в легчайшем весе Золани Тете заявил, что хочет в следующем году провести объединительный поединок против победителя Всемирной боксерской серии, чемпиона WBA и IBF в этом весе Наоя Иноуе.
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