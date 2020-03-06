Происшествия
RT на русскомБрат футболиста «Ливерпуля» погиб в ДТП в Гвинее
Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, вместе с восемью другими игроками клуба «Этуаль де Гвинея» погиб в ДТП. Как сообщает talkSPORT, авария произошла 5 марта недалеко от города Маму, в 250 километрах от Конакри, столицы страны, где базируется клуб.
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Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Политика
В Кремле объяснили странный фон для беседы президентов России и Турции
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Общество
Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел
«Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции», — приводит её слова оперативный штаб.
Наука
При вспоминании нейроны возбудились в последовательности запоминания
Американские ученые установили, что при вспоминании материала нейроны в коре мозга человека возбуждаются в той же последовательности, что и при запоминании информации, а успешность ответа зависит от того, насколько эти паттерны совпадают.
Космос
На МКС научились выращивать вкусные и полезные салаты
Исследователи сравнили космический овощ с салатом, выращенным на Земле в условиях, аналогичных МКС, с учетом относительной влажности, концентрации углекислого газа и температуры.
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Гаджеты
Представлен топовый смартфон Oppo Find X2
Топовые смартфоны компании OPPO базируются на высокопроизводительных чипах от Qualcomm.
Происшествия
В МИД Украины подтвердили смерть в Москве двух украинских шахматистов
В МИД Украины подтвердили смерть в Москве двух украинских шахматистов.
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Напомним, глава крупнейшей в Верховной раде Украины фракции «Слуги народа» Давид Арахамия допустил возможность возобновления поставок днепровской воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу со стороны России.
Политика
WirtschaftsWoche (Германия): почему Немецкое общество помощи экологам хочет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» (WirtschaftsWoche Heute)
Поводом стало новое правовое заключение, согласно которому требуется перепроверить правомочность выдачи разрешения на строительство газопровода с точки зрения экологической безопасности — и остановить строительство.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон встретятся до боя
Именитые спортсмены встретятся до предстоящего боя впервые. Напомним, что поединок на турнире UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине.
Экономика
38 банков могут закрыться в России
Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков, в частности у "Нижневолжского коммерческого банка".
Происшествия
Оперштаб зафиксировал случай заражения коронавирусом у прибывшего в РФ итальянца
Добавим, что мужчина прибыл в Российскую Федерацию 29 февраля. Оперштаб не уточнил, в каком городе итальянец будет проходить лечение.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Политика
Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России
Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас для России важнее стабильность, но в будущем необходима сменяемость власти.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с МУЗ-ТВ после 20 лет работы
После череды публичных заявлений телеведущая объявила о том, что после 20 лет сотрудничества приняла решение покинуть МУЗ-ТВ.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель
Предсказать движение цен на нефть в ближайшей перспективе невозможно, но все усилия ОПЕК по сдерживанию падения цен ни к чему не приводят, отметил Михаил Крутихин.
Армия и оружие
Дальность стрельбы артиллерии России вырастет в 5 раз
Боеприпасы смогут совершать высокоточные удары на расстояние свыше сотни километров, тогда как сейчас дальность полета гораздо скромнее - в пять раз ниже.
Общество
Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить его в 2020 году, сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии призналась, что сменила имя в паспорте
Дочь народной артистки России Валерии пошла по стопам звездной мамы. Девушка тоже выбрала карьеру певицы.
Финансы
Курсы евро и доллара побили рекорды января 2019 года
На Московской бирже курс американской валюты расчетами "завтра" на 13:00 мск рос на 57 копеек, до 68,19 рубля, курс евро — на 1,12 рубля, до 77,02 рубля.
Футбол
Михаил Прокопец: На месте организаторов я бы отдал полуфинал «Зениту»
Юрист Михаил Прокопец поделился мнением ситуации с неопределенным местом полуфинальной встречи Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Общество