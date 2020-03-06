Происшествия

RT на русскомRT на русскомБрат футболиста «Ливерпуля» погиб в ДТП в Гвинее

Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, вместе с восемью другими игроками клуба «Этуаль де Гвинея» погиб в ДТП. Как сообщает talkSPORT, авария произошла 5 марта недалеко от города Маму, в 250 километрах от Конакри, столицы страны, где базируется клуб.
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Брат хавбека «Ливерпуля» Кейта, о смерти которого сообщалось ранее, оказался жив

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9 игроков гвинейского клуба погибли в автокатастрофе. Среди них был двоюродный брат Наби Кейта

Sports.ru08:44

Двоюродный брат Наби Кейта погиб в автокатастрофе в Гвинее

Sport24.ru08:51

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Спорт-Экспресс10:48

В Гвинее автобус с футбольной командой попал в аварию, среди погибших двоюродный брат Наби Кейта

Советский спорт09:36

Игрок «Ливерпуля» Кейта потерял брата в автобусном ДТП в Гвинее

REGNUM08:43

Попавший в ДТП брат игрока «Ливерпуля» оказался жив

Газета.Ru11:32
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«Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции», — приводит её слова оперативный штаб.
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Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
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Топовые смартфоны компании OPPO базируются на высокопроизводительных чипах от Qualcomm.
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В МИД Украины подтвердили смерть в Москве двух украинских шахматистов

В МИД Украины подтвердили смерть в Москве двух украинских шахматистов.
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Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Напомним, глава крупнейшей в Верховной раде Украины фракции «Слуги народа» Давид Арахамия допустил возможность возобновления поставок днепровской воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу со стороны России.
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Поводом стало новое правовое заключение, согласно которому требуется перепроверить правомочность выдачи разрешения на строительство газопровода с точки зрения экологической безопасности — и остановить строительство.
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38 банков могут закрыться в России

Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков, в частности у "Нижневолжского коммерческого банка".
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РИА Новости 03:18
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Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас для России важнее стабильность, но в будущем необходима сменяемость власти.
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Дальность стрельбы артиллерии России вырастет в 5 раз

Боеприпасы смогут совершать высокоточные удары на расстояние свыше сотни километров, тогда как сейчас дальность полета гораздо скромнее - в пять раз ниже.
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Общество

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Курсы евро и доллара побили рекорды января 2019 года

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Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов

Газета.Ru вчера в 11:50
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Гвинейский футболист, полузащитник английского клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Гвинеи.
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