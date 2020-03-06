Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, вместе с восемью другими игроками клуба «Этуаль де Гвинея» погиб в ДТП. Как сообщает talkSPORT, авария произошла 5 марта недалеко от города Маму, в 250 километрах от Конакри, столицы страны, где базируется клуб.

Брат футболиста «Ливерпуля» погиб в ДТП в Гвинее

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