Происшествия
RT на русскомБрат футболиста «Ливерпуля» погиб в ДТП в Гвинее
Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, вместе с восемью другими игроками клуба «Этуаль де Гвинея» погиб в ДТП. Как сообщает talkSPORT, авария произошла 5 марта недалеко от города Маму, в 250 километрах от Конакри, столицы страны, где базируется клуб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Игры
Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3
Музыка
Пользователи Сети нашли отрывок песни Little Big для Евровидения
Пользователи Сети предполагают, что в TikTok появился отрывок именно из новой песни Little Big.
Политика
МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Происшествия
В подмосковных Химках произошел пожар в здании школы бокса
В подмосковных Химках произошел пожар в трехэтажном здании школы бокса, передаёт РИА Новости.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Хоккей
Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
«Аэрофлот» сократит число рейсов в Италию и Вьетнам из-за коронавируса
«Аэрофлот» сократит число рейсов в города Южной Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса на фоне коронавируса, сообщается на сайте авиакомпании.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель
Предсказать движение цен на нефть в ближайшей перспективе невозможно, но все усилия ОПЕК по сдерживанию падения цен ни к чему не приводят, отметил Михаил Крутихин.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Экономика
Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии
Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Экономика
Экономист Михаил Коган оценил перспективы укрепления рубля
Отечественный экономист Михаил Коган высказался о перспективах укрепления рубля по отношению к иностранным валютам.
Общество
На сайте Минобороны появился раздел о женах советских полководцев ВОВ
На сайте Минобороны РФ в канун Международного женского дня появился уникальный раздел, который посвящен женам советских полководцев Великой Отечественной войны.
Шоу-бизнес
В Красноярске певица упала со сцены и допела песню со сломанной ногой
В ходе выступления Анастасия Вишневская оступилась и упала со сцены в оркестровую яму.
Путешествия
Китайского туриста удивила неулыбчивость россиян
Путешественник из Китая Лю Сяошунь рассказал в блоге на портале Sohu о своих впечатлениях от первой поездки в Россию, выразив при этом удивление серьезностью и сдержанностью россиян.
Наука
Корона в стоге сена
Саму тест-систему сотрудники "Вектора" создали буквально за одну-две неделие.
Шоу-бизнес
Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены
Происшествия
Число погибших при атаке в Кабуле достигло 29
Число погибших при атаке, которая произошла в Кабуле на мероприятии, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, возросло до 29, пострадал 61 человек, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Культура
Автор «Чернобыля» создаст сериал по видеоигре The Last of Us
Американский телеканал HBO совместно с Sony Pictures Television выпустит сериал по видеоигре The Last of Us ("Один из нас").
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о своей голодной диете
Здоровье
Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек
По подсчетам SCMP всего в разных странах мира коронавирусом заразились более 100,7 тыс. человек. 3455 умерли, более 55 тыс. выздоровели.
Экономика
Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день
Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
Политика
МИД Сербии отметил попытки остановить продление «Турецкого потока»
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подчеркнул, что Белград располагает данными о попытках прекратить строительство продолжения газопровода «Турецкого потока» через Болгарию.