Причиной аварии стало превышение разрешенной скорости водителем автобуса. Отмечается, что среди погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта. Ранее сообщалось, что футболисты детской футбольной команды "Нефтяник" попали в серьезное ДТП под Ульяновском.

Брат игрока «Ливерпуля» и еще восемь футболистов погибли в ДТП

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