Происшествия
Газета.RuБрат игрока «Ливерпуля» и еще восемь футболистов погибли в ДТП
Причиной аварии стало превышение разрешенной скорости водителем автобуса. Отмечается, что среди погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта. Ранее сообщалось, что футболисты детской футбольной команды "Нефтяник" попали в серьезное ДТП под Ульяновском.
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Политика
Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе
Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
Здоровье
Случай заражения коронавирусом выявлен в Нижнем Новгороде
Один случай заражения коронавирусом выявлен в Нижнем Новгороде. Об этом сайту «Нижегородская правда» сообщили в минздраве региона.
Спорт
Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая
Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Авто
Hyundai рассекретил обновленную Creta для России
Компания Hyundai анонсировал скорое появление обновленного кроссовера Creta на российском рынке.
Политика
Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал два президентских срока подряд, указав на необходимость сменяемости власти в стране.
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Терракотовую голову, которую нашли при строительстве Крымского моста. По оценкам историков, скульптура была создана в V веком до нашей эры.
Экономика
Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову
Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года
Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей.
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на юниорском чемпионате мира
Россиянка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине.
Общество
Военные Украины заявили о возможном распространении коронавируса в ДНР и ЛНР
Украинские военные приняли решение ввести временные ограничения относительно пересечения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в связи с распространением в республиках случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Космос
Марсоход Curiosity заснял самую детальную панораму Марса
Ровер Curiosity прислал детальную панораму Марса в самом высоком разрешении.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Шоу-бизнес
Алена Водонаева обвинила бывшего мужа в болезни сына
Сегодня утром Алена Водонаева пожаловалась на плохое самочувствие сына.
Культура
От участия в E3 2020 отказалась компания iam8bit, а Devolver Digital «отменила» живое шоу
Компания iam8bit отказалась от обязанностей творческой дирекции шоу.
Энергетика
Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу
Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Общество
Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
В ходе рабочей встречи президента России в город Иваново местная жительница попросила Путина взять ее замуж.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Политика
МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Общество
В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Спорт
Зеппельту отказали в выдаче российской визы
Немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче визы в России. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Происшествия
В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла
Работодатель обратился в полицию после того, как сотрудница перестала выходить на связь, получив по ошибке почти 2 миллиона рублей аванса, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.