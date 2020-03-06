Происшествия
Газета.RuБрат игрока «Ливерпуля» и еще восемь футболистов погибли в ДТП
Причиной аварии стало превышение разрешенной скорости водителем автобуса. Отмечается, что среди погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта. Ранее сообщалось, что футболисты детской футбольной команды "Нефтяник" попали в серьезное ДТП под Ульяновском.
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Эрдоган прокомментировал договоренности с Россией по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российско-турецкое соглашение, достигнутое по ситуации в Идлибе, может принести значительные выгоды.
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Происшествия
Итальянский судья погиб под поездом, убегая от полиции
Нарушитель выбежал на рельсы и погиб, попав под проходящий поезд. Полиция не исключает, что мужчина мог специально прыгнуть под состав.
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Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой
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Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
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Энергетика
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Общество
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Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
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Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
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В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о «российском деле»
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Политика
Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Здоровье
Власти Москвы обяжут отправиться в самоизоляцию ряд иностранцев
По словам вице-мэра, если иностранцы приезжают в Москву из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на срок более 14 дней, то они должны провести в изоляции две недели.
Космос
НАСА представило самую подробную панораму Марса
Опубликована самая подробная панорама марсианской поверхности, сообщает НАСА.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Общество
Минтранс изменил требования к фотографиям авто во время техосмотра
Минтранс России обновил требования к фотографированию автомобиля операторами техосмотра. Изменения коснулись и порядка хранения фото в ЕАИС.
Футбол
Зидан летом может возглавить «Ювентус»
Руководством «Ювентуса» недовольно нестабильной игрой команды под руководством Маурицио Сарри, поэтому в ближайшее межсезонье попытается переманить из мадридского «Реала» Зинедина Зидана.
Баскетбол
«Химки» победили «Фенербахче» в Евролиге
«Химки» одержали победу над «Фенербахче» в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Общество
Первый россиянин с коронавирусом узнал из СМИ о своем «исцелении»
Первый россиянин с коронавирусом Давид Беров узнал из СМИ о своем «исцелении». Он рассказал об этом в сториз на своей странице в Instagram.
Космос
Ученые нашли способ быстрее преодолеть расстояние к Урану и Нептуну
Общество
Первый памятник Ленину появится в Германии
Члены Марксистско-ленинской партии Германии добились разрешения поставить памятник советскому революционеру Владимиру Ленину.
Футбол
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Авто
На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada
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Общество
Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
Энергетика
Ноев ковчег нефтяной сделки ОПЕК+ дал течь. Обобщение
Нефтяная сделка ОПЕК+, предполагающая ограничение нефтедобычи для восстановления цен, через три года существования дала серьезную пробоину.