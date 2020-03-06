Происшествия

Газета.RuГазета.RuБрат игрока «Ливерпуля» и еще восемь футболистов погибли в ДТП

Отмечается, что среди погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта. Ранее сообщалось, что футболисты детской футбольной команды "Нефтяник" попали в серьезное ДТП под Ульяновском.
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Полузащитник «Ливерпуля» Кейта отреагировал на новость о гибели брата в ДТП

Чемпионат08:40

9 игроков гвинейского клуба погибли в автокатастрофе. Среди них был двоюродный брат Наби Кейта

Sports.ru08:44

Двоюродный брат Наби Кейта погиб в автокатастрофе в Гвинее

Sport24.ru08:51

СМИ: двоюродный брат игрока «Ливерпуля» и еще 8 человек погибли в ДТП

РИА Новости08:45

Игрок «Ливерпуля» Кейта потерял брата в автобусном ДТП в Гвинее

REGNUM08:43

Игрок «Ливерпуля» отреагировал на гибель брата в ДТП

Газета.Ru09:03

В катастрофе c автобусом в Гвинее погиб брат полузащитника «Ливерпуля»

ODDS.ru07:58
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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл была встречена в Лондоне громким неодобрительным свистом после решения отречься от королевской семьи.
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Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb вчера в 11:16
Армия и оружие

Пентагон хочет, чтобы Россия «изменила свое плохое поведение»

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Марк Эспер сообщил, что целью учений «Defender Europe 2020» на территории Европы является попытка призвать Россию «изменить ее плохое поведение».
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Россия впервые за последние три года стала импортером ржи

Россия в последние два года резко сократила урожаи ржи и впервые за последние три года начала импортировать рожь, сообщает "Российский зерновой союз" (РЗС).
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Армия и оружие

Названы объемы поставки экипировки «Ратник» в войска

Вооруженные силы России продолжают получать поставки боевой экипировки «Ратник».
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Политика

Матвиенко назвала слухи о коронавирусе в РФ опаснее самого заболевания

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что слухи о якобы распространении коронавируса на территории России могут быть опаснее самого вируса, цитирует ТАСС.
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В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
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Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
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Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы.
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Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал провести индексацию пенсий в стране в 2020 году.
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Александр Пошивай возглавил Росморречфлот

В конце ноября на сайте кабмина были опубликованы распоряжения, из которых следовало, что экс-глава Росморречфлота Юрий Цветков остается в должности замминистра транспорта РФ, а врио руководителя Росморречфлота назначается Александр Пошивай.
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Политика

Порошенко явился на допрос в ГБР

Сегодня, 6 марта, бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
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Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран

Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
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Армия и оружие

Сирийские военные отбили захваченный террористами танк Т-90

Сирийская арабская армия вернула себе танк Т-90, ранее захваченный протурецкими боевиками.
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Алиссон может пропустить матч с «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что голкипер «красных» Алиссон Бекер не сыграет против «Борнмута» в 29-м туре АПЛ.
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Названы основные характеристики ожидаемого смартфона Redmi Note 9 Pro

Интернет-информаторы назвали основные характеристики ожидаемой новинки Redmi Note 9 Pro.
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Создатель «Чернобыля» снимет сериал по игре The Last of Us

Продюсеры телеканала HBO и Sony Pictures Television вместе создадут сериал по знаменитой видеоигре The Last of Us.
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Космос

Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на апрель, сообщил источник

Пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником оптико-электронной разведки ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен на первую половину апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей.
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В Белоруссии вынесли второй с начала года смертный приговор

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Гвинейский футболист, полузащитник английского клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Гвинеи.
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