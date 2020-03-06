Происшествия
Газета.RuБрат игрока «Ливерпуля» и еще восемь футболистов погибли в ДТП
Отмечается, что среди погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта. Ранее сообщалось, что футболисты детской футбольной команды "Нефтяник" попали в серьезное ДТП под Ульяновском.
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Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила взять ее замуж президента России Владимира Путина, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Происшествия
Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе
У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
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Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов
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Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
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В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет
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За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек.
Спорт
Юрий Бородавко: Большунову далеко до звездной болезни
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью РИА Новости рассказал о характере Александра Большунова и проблемах Натальи Непряевой, поделился мнением о ситуации вокруг российского спорта и раскритиковал систему терапевтических исключений.
Спорт
Зеппельту отказали в выдаче российской визы
Немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче визы в России. Об этом он сообщил в социальных сетях.
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Чем закончился сериал «Триггер»
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Меган Маркл встретили в Лондоне свистом
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл была встречена в Лондоне громким неодобрительным свистом после решения отречься от королевской семьи.
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В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Армия и оружие
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Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Марк Эспер сообщил, что целью учений «Defender Europe 2020» на территории Европы является попытка призвать Россию «изменить ее плохое поведение».
Экономика
Россия впервые за последние три года стала импортером ржи
Россия в последние два года резко сократила урожаи ржи и впервые за последние три года начала импортировать рожь, сообщает "Российский зерновой союз" (РЗС).
Армия и оружие
Названы объемы поставки экипировки «Ратник» в войска
Вооруженные силы России продолжают получать поставки боевой экипировки «Ратник».
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Матвиенко назвала слухи о коронавирусе в РФ опаснее самого заболевания
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что слухи о якобы распространении коронавируса на территории России могут быть опаснее самого вируса, цитирует ТАСС.
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Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
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Максим Галкин показал, как его дети общаются с домовым
Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы
Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал провести индексацию пенсий в стране в 2020 году.
Политика
Александр Пошивай возглавил Росморречфлот
В конце ноября на сайте кабмина были опубликованы распоряжения, из которых следовало, что экс-глава Росморречфлота Юрий Цветков остается в должности замминистра транспорта РФ, а врио руководителя Росморречфлота назначается Александр Пошивай.
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Сегодня, 6 марта, бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Армия и оружие
Сирийские военные отбили захваченный террористами танк Т-90
Сирийская арабская армия вернула себе танк Т-90, ранее захваченный протурецкими боевиками.
Футбол
Алиссон может пропустить матч с «Атлетико»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что голкипер «красных» Алиссон Бекер не сыграет против «Борнмута» в 29-м туре АПЛ.
Гаджеты
Названы основные характеристики ожидаемого смартфона Redmi Note 9 Pro
Интернет-информаторы назвали основные характеристики ожидаемой новинки Redmi Note 9 Pro.
Культура
Создатель «Чернобыля» снимет сериал по игре The Last of Us
Продюсеры телеканала HBO и Sony Pictures Television вместе создадут сериал по знаменитой видеоигре The Last of Us.
Космос
Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на апрель, сообщил источник
Пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником оптико-электронной разведки ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен на первую половину апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года
Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей.