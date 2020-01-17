Брат юриста Станислава Маркелова обвинил организаторов шествия его памяти в Москве в использовании имени правозащитника в политических целях. По словам политика и журналиста Михаила Маркелова, ежегодно 19-го числа проходят различные акции.

Брат убитого адвоката раскритиковал организаторов марша против изменений в Конституции

Политика Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.

Политика Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.

Политика Эрдоган призвал положить конец «агрессивному поведению Хафтара» Маршал Хафтар не заинтересован в мирном урегулировании кризиса в Ливии, 19 января заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Берлине, передает ТАСС.

Политика Богданов: в Ливии есть провокаторы, намеревающиеся сорвать перемирие Заместитель главы МИД России Михаил Богданов сообщил, что в Ливии есть провокаторы, которые намереваются сорвать перемирие, однако у ливийских руководителей должно хватить воли его соблюдать.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Происшествия Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.

Музыка Эминем без анонса выпустил новый альбом Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.

Биатлон Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге Француз Мартен Фуркад победил в четвертой подряд личной гонке в рамках Кубка мира.