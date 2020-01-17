Общество
Московский КомсомолецБрат убитого адвоката раскритиковал организаторов марша против изменений в Конституции
Брат юриста Станислава Маркелова обвинил организаторов шествия его памяти в Москве в использовании имени правозащитника в политических целях. По словам политика и журналиста Михаила Маркелова, ежегодно 19-го числа проходят различные акции.
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Организаторов марша против изменений в Конституции обвинили в хайпе на имени правозащитника
URA.Ru17 января в 10:45
Брат убитого адвоката раскритиковал организаторов марша против изменений в Конституции
Московский Комсомолец17 января в 11:58
Организаторов шествия в Москве обвинили в хайпе на имени адвоката Маркелова
Национальная служба новостей17 января в 11:18
Брат Маркелова обвинил организаторов шествия в использовании имени адвоката в политических целях
Взгляд.ру17 января в 11:23
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