Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБрат убитого адвоката раскритиковал организаторов марша против изменений в Конституции

Брат юриста Станислава Маркелова обвинил организаторов шествия его памяти в Москве в использовании имени правозащитника в политических целях. По словам политика и журналиста Михаила Маркелова, ежегодно 19-го числа проходят различные акции.
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Организаторов марша против изменений в Конституции обвинили в хайпе на имени правозащитника

URA.Ru17 января в 10:45

Брат убитого адвоката раскритиковал организаторов марша против изменений в Конституции

Московский Комсомолец17 января в 11:58

Организаторов шествия в Москве обвинили в хайпе на имени адвоката Маркелова

Национальная служба новостей17 января в 11:18

Брат Маркелова обвинил организаторов шествия в использовании имени адвоката в политических целях

Взгляд.ру17 января в 11:23
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