Происшествия
Газета.RuБрат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с сестрой
Сергей Ещенко, брат убитой аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, рассказал Рен.ТВ об их последнем телефонном разговоре.
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Историк ударил возлюбленную, бросив головой об пол. Сергей Ещенко, брат 24-летней Анастасии Ещенко, которая была жестоко убита профессором СПбГУ Олегом Соколовым, рассказал о последних часах жизни сестры. Он сообщил 5-tv.ru, что созванивался с девушкой в ночь перед убийством.Пятый канал05:17
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