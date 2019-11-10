Историк ударил возлюбленную, бросив головой об пол. Сергей Ещенко, брат 24-летней Анастасии Ещенко, которая была жестоко убита профессором СПбГУ Олегом Соколовым, рассказал о последних часах жизни сестры. Он сообщил 5-tv.ru, что созванивался с девушкой в ночь перед убийством.

с чего всё началось

Сергей Ещенко, брат убитой аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, рассказал Рен.ТВ об их последнем телефонном разговоре.

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с сестрой

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