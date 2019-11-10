Происшествия
Газета MetroБрат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Одним из последних, кто общался с убитой 24-летней аспиранткой СПбГУ по телефону, был её брат. В убийстве подозревается доцент и преподаватель СПбГУ Олег Соколов, чьи работы по изучению наполеоновской Франции известны даже за рубежом.
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с чего всё началось
Напомним, что Соколова подозревают в жесткой расправе над своей сожительницей. По основной версии, он убил девушку, а затем распилил ее тело и планировал по частям сбросить останки в реку Мойку в Петербурге. В итоге преподаватель сам оказался в воде.РЕН ТВ07:40
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
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В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.
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Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею заняла третье место на турнире Кубок Карьяла, сообщает ТАСС. На турнире национальная команда провела три матча.
Газета.Ru 13:35
Армия и оружие
США намерены оставить в Сирии около 600 своих военнослужащих
В Сирии останутся Около 500-600 американских военнослужащих, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, передаёт РИА «Новости».
Парламентская газета 10:41
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МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
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Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Футбол
Тренер «Локо» Семин: никакого кризиса у нас нет, только движение вперед
Московский "Локомотив" не испытывает кризиса, несмотря на отсутствие побед в пяти последних встречах, сказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин после игры чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
РИА Новости 14:00
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Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
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Эво Моралес обвинил оппозицию в попытке госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес назвал требование оппозиции о своей отставке попыткой госпереворота.
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Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:04
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Курском возросло до 13
Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области возросло до 13.
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Преподаватель СПбГУ признался в жестоком убийстве девушки
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Назвали 7 продуктов для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Ученые-медики определили и назвали семь натуральных продуктов для разжижения крови и уменьшения ее сгустков.
Ugpressa.ru 11:10
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Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
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Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых болезнях
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Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР
Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
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Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «Должны были забивать гораздо больше голов»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что его команда должна была побеждать в матче 12-го тура чемпионата Англии «Брайтон» (3:1) с более крупным счетом.
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