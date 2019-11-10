Происшествия
Pravda.RuБрат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах её жизни
Брат 24-летней Анастасии Ещенко Сергей рассказал о ночном звонке и жалобах сестры. По его словам, он говорил с Анастасией в ночь перед убийством. Причем она сама позвонила ему в 01:07 и в слезах начала жаловаться на Олега Соколова.
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с чего всё началось
Напомним, что Соколова подозревают в жесткой расправе над своей сожительницей. По основной версии, он убил девушку, а затем распилил ее тело и планировал по частям сбросить останки в реку Мойку в Петербурге. В итоге преподаватель сам оказался в воде.РЕН ТВ07:40
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РИА Новости 17:26
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Сергей Семак: «У Дриусси и Шатова возникли проблемы»
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В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, в государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, передает "Интерфакс".
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На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
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МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
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Toyota анонсировала новый кросс на базе Toyota RAV4
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