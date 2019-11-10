Напомним, что Соколова подозревают в жесткой расправе над своей сожительницей. По основной версии, он убил девушку, а затем распилил ее тело и планировал по частям сбросить останки в реку Мойку в Петербурге. В итоге преподаватель сам оказался в воде.

с чего всё началось

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