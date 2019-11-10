Происшествия

REGNUMREGNUMБрат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах жизни сестры

Сергей Ещенко, брат убитой накануне доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что сестра ему звонила накануне трагедии. Об этом 10 ноября он сообщил телеканалу 5-tv.ru.
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с чего всё началось

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал об их последнем разговоре

Напомним, что Соколова подозревают в жесткой расправе над своей сожительницей. По основной версии, он убил девушку, а затем распилил ее тело и планировал по частям сбросить останки в реку Мойку в Петербурге. В итоге преподаватель сам оказался в воде.
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