Происшествия
REGNUMБрат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах жизни сестры
Сергей Ещенко, брат убитой накануне доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что сестра ему звонила накануне трагедии. Об этом 10 ноября он сообщил телеканалу 5-tv.ru.
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с чего всё началось
Напомним, что Соколова подозревают в жесткой расправе над своей сожительницей. По основной версии, он убил девушку, а затем распилил ее тело и планировал по частям сбросить останки в реку Мойку в Петербурге. В итоге преподаватель сам оказался в воде.РЕН ТВ07:40
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Происшествия
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