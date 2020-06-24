Напомним, 19 июня правоохранители сделали страшную находку — тело 12-летнего мальчика, которое залили бетоном под полом дома. Жилище принадлежит старшему брату ребенка. Как рассказали следователи, мальчик ушел и вернулся под утро следующего дня.

Брат замурованного в бетон астраханского ребенка знал об убийстве

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