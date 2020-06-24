Происшествия
Lenta.ruБрат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве
Степень участия брата в преступлении устанавливается. Кроме того, по информации источника ТАСС, сотрудники правоохранительных органов проверят на соучастие в преступлении также отца и старшую сестру убитого. Тело подростка, замурованное в бетон, нашли под полом в доме его старшего брата 19 июня.
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Здоровье
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Речь идет о растительном молоке и растительных жирах, которые производители иногда добавляют в сливочное масло.
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Общество
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Российская газета вчера в 21:18
Наука
С падением Римской республики связали извержение вулкана на Аляске
Международная группа специалистов и историков нашла доказательства, связывающие необъяснимый период сильного похолодания в древнем Риме с маловероятным источником: мощным извержением вулкана Окмок на Аляске, расположенного на противоположной стороне Земли.
Evo-rus.com 07:35
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Отставание часов президента России Владимира Путина во время обращения к гражданам объясняется тем, что выступление шло в записи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Для пользователей из России Valve снизила цену Battle Pass 2020.
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ИА Красная Весна 12:52
Политика
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Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
RT на русском 13:29
Экономика
МВФ ухудшил экономический прогноз по России
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
Происшествия
Погибшую блогершу Настю Тропицель кремируют без присутствия родных
Тело 18-летней блогерши Насти Тропицель (Анастасия Зубрина) будет кремировано в четверг на острове Бали.
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Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Политика
Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
RT на русском 10:53
Футбол
Фанат «Бернли» уволен из-за баннера «Жизни белых важны»
Болельщик "Бернли" Джейк Хеппл уволен с работы из-за баннера "Жизни белых важны", сообщает The Sun.
Газета.Ru 14:05
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Политика
Суд в США постановил закрыть дело Майкла Флинна
Апелляционный суд округа Колумбия в США постановил закрыть дело Майкла Флинна, экс-советника президента США Дональда Трампа.
РИА Новости 10:55
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Экономика
Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую».
Адыгея Сегодня вчера в 02:49
Политика
Турецкая партия обнародовала план с признанием Крыма территорией РФ
Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, подразумевающий признание Крыма территорией России.
Известия 14:08
Энергетика
США за неделю нарастили добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки
Суточная добыча нефти в США за неделю с 13 по 19 июня выросла на 500 тыс. баррелей - до 11 млн баррелей в сутки.
ТАСС 10:33
Политика
Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 16:59
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05