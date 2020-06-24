Степень участия брата в преступлении устанавливается. Кроме того, по информации источника ТАСС, сотрудники правоохранительных органов проверят на соучастие в преступлении также отца и старшую сестру убитого. Тело подростка, замурованное в бетон, нашли под полом в доме его старшего брата 19 июня.

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

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