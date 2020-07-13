Происшествия
RuNews24.ruБрата футболиста «Тоттенхэма» Сержа Орье застрелили в Тулузе
Кристофер Орье играл в футбол, как и брат. Он выступал во французском дивизионе. «Тоттенхэм» в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовал соболезнования своему защитнику Сержу Орье.
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Общество
В России отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа
В России отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа, вместо этого надо будет сдать тест на коронавирус.
Известия 13:20
Спорт
Глава ОКР Поздняков: аудит выявил финансовые нарушения в РУСАДА
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил о ряде существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства.
Вести.Ru 11:28
Футбол
«Монако» интересуется защитником «Краснодара» Рамиресом
Как стало известно «Чемпионату», «Монако» интересуется эквадорским защитником «Краснодара» Кристианом Рамиресом.
Чемпионат 12:09
Энергетика
Российские нефть и газ оказались невостребованными
Российские нефть и газ в первой половине 2020 года оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках.
Lenta.ru 10:41
Происшествия
Защита обжаловала арест губернатора Фургала по делу об убийствах
Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств.
ТВ Центр 06:09
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
В Индии потомки раджи получили право на храм с сокровищами
Верховный суд Индии поддержал права бывшей королевской семьи на управление администрацией храма Падманабхасвами в штате Керала, передает РИА «Новости».
МИР 24 07:16
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Общество
Власти Москвы отчитались об увеличении смертности в июне
В Москве в июне 2020 года от коронавируса умерло на 35% меньше пациентов, чем в мае, сообщает столичный департамент здравоохранения.
РБК 13:20
Политика
В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по четырем сценариям.
Российская газета 13:17
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио умер в возрасте 27 лет
В штате Калифорния нашли мертвым 27-летнего Бенджамина Кио — внука певца Элвиса Пресли.
Дождь 11:58
Футбол
Тренер «Сочи» уверен, что «Зенит» обыграет «Спартак» в Кубке России
Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, чего ждет от поединка 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Bookmaker-ratings.ru 08:18
Политика
Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона.
Коммерсантъ 05:20
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Шоу-бизнес
Галкин с детьми устроил водные процедуры в бассейне особняка
Телеведущий Максим Галкин вместе с двойняшками Гарри и Лизой поплескался в бассейне дома в Подмосковье.
Народные новости 05:54
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
Происшествия
В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в дерево
В центре Екатеринбурга автобус выехал на встречную полосу, после чего врезался в бордюр и в дерево.
РБК 12:55
Футбол
В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео
У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.
Sport24.ru вчера в 09:09
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 04:58
Общество
«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий
Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии.
РИА Новости 07:08
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня вчера в 12:26
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
Компания "АвтоВАЗ" показала на видео процесс сборки обновленной Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 00:17
Гаджеты
Xiaomi представила детский телефон Qin AI Life за 4 000 рублей
MobiDevices 03:18
Общество
Сафронов связывает обвинение в госизмене с публикацией 2017 года
«По словам Ивана, обвинение касается его публикаций, а именно статьи в 2017 году»,— сказал адвокат.
Коммерсантъ 12:35