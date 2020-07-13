Происшествия
RuNews24.ruБрата футболиста «Тоттенхэма» Сержа Орье застрелили в Тулузе
Кристофер Орье играл в футбол, как и брат. Он выступал во французском дивизионе. «Тоттенхэм» в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовал соболезнования своему защитнику Сержу Орье.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:05, Ашберн
Общество
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»
С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
Авто
Седаны Lada Granta с МКПП пользуются спросом в России
SpeedMe вчера в 11:19
Футбол
Футболист Деспотович продолжит карьеру в «Рубине»
По данным источника, зарплата игрока в "Рубине" составит один миллион евро в год.
Вести.Ru 13:50
Общество
Суд отказал парализованной москвичке в иске из-за штрафов
11 мая Карабулатова получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. Она попыталась добиться отмены штрафа, но только после публикации в СМИ 18 мая его пообещали аннулировать.
Право.ру 12:58
Шоу-бизнес
Внука Элвиса Пресли нашли мертвым в его квартире в Калифорнии
Бенджамин Кио, внук Элвиса Пресли, был найден мертвым в своих апартаментах в американском городе Калабасас.
Российская газета вчера в 21:16
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 08:16
Футбол
Рахимов может возглавить тульский «Арсенал»
Немногим ранее в своей карьере Рахимов являлся главным тренером в таких командах, как «Локомотив», «Амкар» и «Адмира Вакеер».
CT news 13:01
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Происшествия
Обыски прошли в воронежской ячейке «Свидетелей Иеговы»
Сотрудники следственного комитета, полицейские, при силовой поддержке Росгвардии, провели более 110 обысков, изъято большое количество запрещенной к распространению на территории РФ литературы, документы и предметы важные для следствия.
Kursk.com 14:31
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
Политика
Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
RT на русском 14:17
Энергетика
Российские нефть и газ оказались невостребованными
Российские нефть и газ в первой половине 2020 года оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках.
Lenta.ru 10:41
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Космос
Астрономы из Японии обнаружили сверхвспышку на карликовой звезде
Большую «сверхвспышку» от карликового светила, в два десятка раз превышающую наибольшие вспышки от Солнца, сумели зарегистрировать исследователи из Японии.
Актуальные Новости вчера в 05:11
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для части иностранцев
«Законом устанавливается возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания для любого иностранного гражданина, проживающего в России и имеющего дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся гражданами России», —передает ТАСС.
URA.Ru 14:21
Общество
Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене
По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:19
Общество
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО.
Взгляд.ру 06:35
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Культура
«Доктор Рейнальдо» из сериала «Дикая Роза» умер от коронавируса
Звезда мексиканских сериалов Раймундо Капетильо скончался после борьбы с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Universal и Национальную ассоциацию исполнителей.
Passion.ru 12:57
Экономика
Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США
Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
Известия 10:16
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
Bimru.ru 04:01
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Общество
Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%
В Москве в июне от коронавируса умерло на 35% меньше пациентов, чем в мае.
Известия 13:36
Наука
Летучие мыши не болеют вирусами, которые переносят
Уже доказао, что летучие мыши переносят множество опасных болезней, например вирус Эболы, бешество, а также штамм вируса SARS-CoV-2.
Сайт интересных новостей 11 июля в 19:59
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
Вахтовики Амурского ГПЗ устроили погром из-за невыплаты зарплат
Обновлено в 19:55 Вахтовики, работающие на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, устроили погром на месте будущего предприятия.
BFM.ru 11:38
Общество
«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий
Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии.
РИА Новости 07:08