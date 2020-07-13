Происшествия

RuNews24.ruRuNews24.ruБрата футболиста «Тоттенхэма» Сержа Орье застрелили в Тулузе

Кристофер Орье играл в футбол, как и брат. Он выступал во французском дивизионе. «Тоттенхэм» в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовал соболезнования своему защитнику Сержу Орье.
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