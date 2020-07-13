Происшествия
RuNews24.ruБрата футболиста «Тоттенхэма» Сержа Орье застрелили в Тулузе
Кристофер Орье играл в футбол, как и брат. Он выступал во французском дивизионе. «Тоттенхэм» в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовал соболезнования своему защитнику Сержу Орье.
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Политика
Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в понедельник отложила рассмотрение постановления о назначении на 25 октября очередных местных выборов в стране, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:46
Общество
Онищенко назвал Китай самой безопасной для отдыха россиян страной
Еще одним безопасным для отдыха государством является Индия.
Evo-rus.com 05:21
Шоу-бизнес
Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака
Актриса Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет, сообщил ее супруг актер Джон Траволта в инстаграме.
РИА Новости 02:32
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Шоу-бизнес
Виторган нежно поздравил Нинидзе с днем рождения на грузинском языке
Макси Виторган трогательно поздравил Нино Нинидзе с днем рождения. Сегодня актрисе исполнилось 29.
НТВ 08:34
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
Газета.Ru 05:40
Экономика
РСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени
Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ).
РИА Новости 06:11
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс вчера в 11:51
Армия и оружие
Президент Азербайджана рассказал о «разрушительных ударах» по армянским войскам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики нанесли «разрушительные удары» по армянским войскам на границе, отомстив за своих погибших.
Lenta.ru 07:09
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Футбол
«Ростов» объявил о переходе полузащитника «Авангарда»
Как и сообщал matchtv.ru, полузащитник курского «Авангарда» Константин Ковалев перешел «Ростов».
Матч ТВ 08:19
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Актуальные Новости 01:53
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре выросла до двух тысяч «квадратов»
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.
РИА Новости 08:34
Здоровье
Шесть российских врачей прибыли в Атырау для борьбы с коронавирусом
Шесть российских врачей прибыли из Нур-Султана в Атырау на западе Казахстана для борьбы с распространением коронавируса.
RT на русском 08:22
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 10 июля в 08:40
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Космос
NASA позволит марсоходам самостоятельно искать жизнь на Красной планете
NASA позволит марсоходам самостоятельно искать жизнь на Красной планете.
Ferra вчера в 12:37
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Общество
Названы возможные даты поступления вакцины от коронавируса в оборот
Ранее в филиале госпиталя имени Бурденко 20 участникам испытаний, которые проводят центр им. Гамалеи и Минобороны, ввели второй компонент вакцины.
RT на русском 08:10
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин показал подписчикам, как проводит время с детьми
Легендарный экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин показал подписчикам, как проводит время со своими детьми.
Петербургский дневник вчера в 15:21
Происшествия
Останки пропавшего три месяца назад профессора нашли в Воронеже
На общем балконе многоквартирного дома на левом берегу Воронежа обнаружили останки пропавшего три месяца назад профессора ВГУ Вячеслава К. На место нахождения тела указали предполагаемые убийцы 62-летнего мужчины, к тому же внимание жильцов привлек едкий запах, сообщили «Вести-Воронеж» в понедельник, 13 июля.
Обозреватель Врн 04:50
Происшествия
Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях
Российская газета 08:02