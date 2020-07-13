Происшествия
Bookmaker-ratings.ruБрата защитника «Тоттенхэма» Орье застрелили во Франции
Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье потерял брата во Франции. Как сообщает France News 24, Кристофера Орье застрелили в Тулузе. Согласно данным источника, прохожие обнаружили тело 26-летнего Кристофера на улице.
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Происшествия
Мать убитого россиянина из дела Фургала добивалась правды более 15 лет
Мать убитого россиянина Романа Сандалова из дела арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала добивалась правды более 15 лет.
Взгляд.ру 03:50
Общество
Коронавирусом в Мурманске заразились ещё 162 человека
Ещё 3 человека скончались в Мурманской области от коронавируса 13 07 2020 Напомним, в Мурманской области зарегистрировано 7228 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Северпост 03:50
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Политика
Путин поручил подготовить указ о национальных целях до 2030 года
"Прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года", - сказал Путин.
Газета.Ru 04:16
Политика
Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок
Коммерсантъ 02:45
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина опровергла слухи о конфликте с отцом
Даная Пригожина поделилась с поклонниками своим мнением по поводу слухов о ссоре с отцом.
Территория новостей 01:12
Армия и оружие
Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку «Орел»
Авиация НАТО в территориальных водах Дании обнаружила российскую подводную лодку «Орел», длина которой достигает 154 метров, пишет Аvia.pro.
Вечерний курьер 03:02
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Происшествия
В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 01:42
Общество
Ивану Сафронову предъявят обвинение в государственной измене
Следователь ФСБ вызвал на понедельник защитников советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова для предъявления обвинения по делу о государственной измене.
ТАСС вчера в 17:01
Музыка
Умерла вокалистка Fairport Convention Джуди Дайбл
Дебютная одноименная пластинка группы была достаточно тепло встречена, после чего в мае 1968-го коллектив поменял звукозаписывающую фирму и вокалистку - на смену Дайбл, набравшей группу Trader Horne, пришла Сэнди Денни.
Российская газета 03:38
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Политика
Китай введет санкции против американских законодателей
Китайские власти введут санкции против американских законодателей. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на МИД КНР.
Pravda.Ru 03:58
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
Москва отменила масочный режим на улице
В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, ношение масок на улицах с сегодняшнего дня не считается обязательным.
Российская газета 01:55
Политика
Путин: В РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что России удалось достойно ответить на вызов пандемии коронавируса.
Российская газета 03:38
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Общество
Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе
На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК вчера в 13:38
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
По информации издания, китайский автоконцерн JAC представил новую модель Sunray.
Лезги газет вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Армия и оружие
Морская авиация ВМФ РФ пополнится тремя самолётами-амфибиями Бе-200
Морская авиация России до конца года пополнится тремя самолетами-амфибиями Бе-200.
Военное обозрение 03:46
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Общество
Венгрия первой из стран ЕС открывает границы для российских граждан
Будапешт, 13 июля 2020, 09:36 — REGNUM Власти Венгрии включили Россию в число стран, гражданам которых разрешен въезд на венгерскую территорию с 15 июля.
REGNUM 02:36
Общество
В Ростовской области выявили 97 случаев коронавируса
В Ростовской области зараженных добавилось на 97 и составило на сегодняшний день 10 823.
Вперёд (г. Батайск) 03:48