Общество
РБКВ сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:11, Ашберн
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском 27 июля в 08:56
Армия и оружие
На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»
Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru 12:51
Здоровье
Глеб Никитин принял участие в проведенном Президентом РФ совещании
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании, которое провел 29 июля Президент РФ Владимир Путин.
Newsroom24 10:54
Хоккей
Овечкин забросил первую шайбу после карантина
Овечкин забил в первом периоде. Для россиянина эта шайба стала первой после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 16:46
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета 06:20
Общество
Среди задержанных в Белоруссии граждан РФ оказались бойцы ЧВК «Мар»
Указанный в списке под номером один Милаев Артем является сотрудником ЧВК "Мар", – сообщает издание "Правда".
Утро.ru 12:39
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию»
«Милан» в матче 37-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 4:1. В составе миланцев дубль оформил Златан Ибрагимович, еще по голу забили Хакан Чалханоглу и Рафаэль Леау.
Спорт-Экспресс 15:30
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Здоровье
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
Известия 16:37
Авто
Компания Skoda показала интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq iV
Чешская компания предлагает посмотреть на свой новый электрический кроссовер Enyaq iV в преддверии дебюта.
SpeedMe 07:36
Общество
Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи объявил о возможности введения "радикальных" ограничительных мер общественной жизни в центральных и восточных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 13:02
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
Футбол
Смолов вернулся в «Локомотив» после аренды в «Сельте»
МК-Спорт 13:05
Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Определилось расписание первого тура розыгрыша Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21. Все матчи тура пройдут с 8 по 11 августа.
Нева Спорт 14:06
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Политика
Более 30 боевиков иностранной ЧВК задержаны в Белоруссии
В ночь на среду, 29 июля, белорусские силовики задержали недалеко от Минска 32 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК).
Вечерняя Москва 07:10
Общество
Хадж в Мекке впервые проходит без иностранных паломников
Эхо Москвы 14:33
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
В среду депутаты устроили потасовку в ходе заседания Законодательного собрания Ульяновской области, соответствующую видеозапись на своей странице в социальной сети Instagram разместил депутат Госдумы, первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный.
ТАСС 16:03
Авто
PSA представила новую модульную платформу для электромобилей
Французская компания описывает новую модульную платформу EV как основу, которая подпадает под «большое количество электрических моделей в сегментах C и D». По данным издания autoweek.nl, PSA Groupe уже сообщила об автомобилях с запасом хода по WLTP от 400 до 650 километров.
32CARS.ru 07:42
Политика
В Белоруссии показали документы и переписку бойцов ЧВК
Телеканал «Беларусь 24» показал переписку бойцов частной военной компании (ЧВК), которых ранее сегодня задержали под Минском, их документы и момент задержания.
Lenta.ru 15:48
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
Армия и оружие
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия вчера в 17:42
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
Политика
Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность.
Известия 16:56
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12