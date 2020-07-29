с чего всё началось

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Экономика В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля. 171

Хоккей Овечкин забросил первую шайбу после карантина Овечкин забил в первом периоде. Для россиянина эта шайба стала первой после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса.

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Футбол Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию» «Милан» в матче 37-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 4:1. В составе миланцев дубль оформил Златан Ибрагимович, еще по голу забили Хакан Чалханоглу и Рафаэль Леау.

Фигурное катание Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram. 14

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Общество Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи объявил о возможности введения "радикальных" ограничительных мер общественной жизни в центральных и восточных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. 44

Футбол В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.

Общество Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 222

Футбол «Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа Определилось расписание первого тура розыгрыша Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21. Все матчи тура пройдут с 8 по 11 августа.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1,4K

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Политика Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании В среду депутаты устроили потасовку в ходе заседания Законодательного собрания Ульяновской области, соответствующую видеозапись на своей странице в социальной сети Instagram разместил депутат Госдумы, первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный. 95

Авто PSA представила новую модульную платформу для электромобилей Французская компания описывает новую модульную платформу EV как основу, которая подпадает под «большое количество электрических моделей в сегментах C и D». По данным издания autoweek.nl, PSA Groupe уже сообщила об автомобилях с запасом хода по WLTP от 400 до 650 километров.

Политика В Белоруссии показали документы и переписку бойцов ЧВК Телеканал «Беларусь 24» показал переписку бойцов частной военной компании (ЧВК), которых ранее сегодня задержали под Минском, их документы и момент задержания.

Общество На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости. 71

Финансы Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. 791

Политика Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность. 147